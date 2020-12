«  Genshin Impact  » est un succès sur mobile: il a généré plus de six millions de dollars par jour depuis son lancement, selon Sensor Tower

Il semble que «Genshin Impact» soit sur le marché depuis des années, mais non. Le jeu est arrivé il y a à peine deux mois et seulement deux mois ont suffi à générer environ 400 millions de dollars de revenus uniquement sur mobile. Ceci est assuré par Sensor Tower, qui a fait les comptes et a conclu qu’en moyenne, les joueurs ont dépensé plus de six millions de dollars par jour pour le titre mondial ouvert de MiHoYo.

Le succès du jeu est incontestable. Selon Sensor Tower, au cours de ces deux premiers mois de vie (rappelez-vous, nous ne parlons que d’iOS et d’Android) ‘Genshin Impact’ a été placé comme le deuxième jeu qui a généré le plus de revenus. Il a pris du retard sur ‘Honor of Kings’ (MOBA de Tencent que nous connaissons en Europe sous le nom de ‘Arena of Valor’) et a dépassé ‘PUBG Mobile’ de près de 10 millions de dollars. Un chiffre non négligeable compte tenu du contexte du jeu.

Une nouvelle IP qui vient de Chine et explose dans le monde entier

Le cas de «Genshin Impact» est le plus curieux. Nous ne parlons pas d’un jeu populaire qui était déjà disponible sur PC, tel que «League of Legends» (qui débarquera ce mois-ci sur les téléphones mobiles, d’ailleurs), et qui avait suscité des attentes. Au contraire, c’est une toute nouvelle IP, qui vient de Chine et est devenu un succès mondial.

La stratégie de lancement a été très intelligente: la version PC et console est lancée, la version Android et iOS est lancée et ils s’interconnectent tous pour créer un titre cross-play. Peu importe la plate-forme sur laquelle vos amis jouent ou celle que nous avons le plus sous la main: «Genshin Impact» est disponible et il est également gratuit. Bien sûr, avec des micropaiements sous forme de gacha, un mécanicien très populaire en Chine qui, du moins dans ce jeu, n’est pas particulièrement intrusif (du moins jusqu’à la fin).

L’une des clés de ‘Genshin Impact’ est qu’il est multijoueur et a un jeu croisé

De plus, le jeu a certains mécanismes qui poussent le joueur à revenir continuellement au jeu. L’exemple le plus clair est le matériel difficile à obtenir pour améliorer l’équipement ou les donjons avec des récompenses, mais aussi dans l’effort de déverrouiller tous les personnages. Cela peut être fait en payant, ce qui est la voie rapide, ou cela peut être fait jouer et jouer si nous avons assez de patience.

Dans tous les cas, «Genshin Impact» fonctionne. La Chine est son plus grand marché et où elle a généré 120 des 400 millions de dollars en deux mois. Il est suivi du Japon, avec 98 millions de dollars, et des États-Unis, avec 74 millions de dollars. La plupart des revenus mobiles proviennent des utilisateurs iOS (226 millions de dollars), tandis qu’Android arrive en deuxième position avec 167 millions de dollars. Maintenant, nous ne pouvons qu’attendre de voir comment MiHoYo parvient à maintenir le jeu en vie au fil des ans.

