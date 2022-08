Genshin Impact divulgue des détails concernant l’un des nouveaux personnages nommés Mika, qui devrait faire ses débuts dans les prochains mois

Une poignée de nouveaux personnages rejoindront la liste jouable dans les mois à venir en raison de la prochaine mise à jour majeure de Impact Genshin. Selon l’événement officiel de diffusion en direct, Dori, Collei et Tighnari seront tous de nouveaux personnages qui seront inclus dans la prochaine mise à jour 3.0.

Bien que les trois n’aient pas officiellement rejoint les serveurs en direct, de nouvelles fuites ont déjà fourni plus de détails sur les personnages à venir pour rejoindre la liste Genshin Impact. Un autre personnage de Mika a été mentionné récemment et devrait bientôt apparaître.

Dans les fuites précédentes de Genshin Impact, Mika était caractérisé comme un tout nouveau personnage de Mondstadt qui pouvait être identifié par sa petite taille, ses cheveux blonds et ses yeux bleus.

Mika semble très ouvert, mais il peut devenir mal à l’aise face à des visages inconnus, selon UBatcha1, l’un des leakers les plus fiables du jeu, qui a divulgué plus de détails sur ce personnage mystérieux. Cependant, personne ne devrait être dupe de la petite taille de Mika, car plusieurs fuites ont révélé qu’il était un homme puissant.

En quelques commentaires, les gens expriment leur désir de voir un nouveau personnage doté d’une force surnaturelle comme élément essentiel de leur arsenal. Dans Genshin Impact version 3.1, dont la sortie est prévue vers le 28 septembre, Mika fera une apparition, selon UBatcha1.

Il se présenterait comme arpenteur pour la compagnie de reconnaissance, où il semble être un élément essentiel de l’équipe de reconnaissance.

De plus, Mika aura soi-disant une Cryo Vision concernant son élément, selon hug diluc, un autre leaker bien connu.

Cependant, l’absence de Mika de l’une des vidéos peut être principalement due au fait qu’il est une figure de Mondstadt, et il est possible qu’il apparaisse au prochain Festival de Mondstadt.

Genshin Impact est désormais accessible sur smartphones, ordinateurs personnels, Playstation 4, PlayStation 5 et PlayStation 5.