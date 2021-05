Genshin Impact dévoile la date de sa prochaine version 1.6

Développeur myHoYo a annoncé que la mise à jour vers la version 1.6 de Impact Genshin appel « L’été, les îles, les aventures! ». Il arrivera le 9 juin 2021 sur PC, Android, iOS, PlayStation 4 et PlayStation 5.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Dying Light 2 Stay Human montre la bande-annonce et sortira en décembre

Pour la toute première fois, le jeu présentera des costumes de personnages alternatifs et un nouveau personnage jouable de Inazuma. Les voyageurs peuvent également rejoindre Klee et d’autres personnages pour passer l’été dans une région maritime éloignée de Teyvat, avec une série d’événements d’aventure très intéressants.

Genshin Impact est un RPG d’action gratuit qui emmènera les joueurs dans l’étonnant monde ouvert de Teyvat. Les joueurs assumeront le rôle d’un « voyageur«Mystérieux qui entreprendra son voyage pour retrouver son frère (a), dont il a été séparé il y a de nombreuses années et, enfin, révéler les mystères que le monde cache.

Actuellement, les joueurs peuvent explorer Mondstadt et Liyue, deux des sept régions principales de Teyvat, chacune avec des cultures et des histoires uniques, de vastes paysages environnants et une grande diversité de créatures, de monstres, de mystères et de trésors cachés.

Vous pourriez aussi être intéressé par: My Hero Academia montre un Terrifiant All Might

Genshin Impact peut être téléchargé gratuitement pour PS4, PS5, Android, iOS et PC, comme indiqué précédemment, la mise à jour 1.6 arrivera le 9 juin.