Genshin Impact: dans la foulée

Les quêtes mondiales sont des quêtes que vous trouverez lorsque vous explorerez le monde de Teyvat dans Genshin Impact. Ces quêtes seront disponibles au hasard une fois que vous aurez progressé dans certaines quêtes d’histoire. Ces quêtes ne sont en réalité qu’un moyen rapide et facile d’obtenir des récompenses rapides!

À la suite

In the Aftermath est une quête mondiale à Genshin Impact, où les joueurs doivent aider Huffman à effectuer des travaux de nettoyage après la tempête.

Pour commencer cette mission, vous devez avoir terminé Prologue: Acte 3, puis Huffman se trouve à droite de l’entrée de Mondstadt. Dirigez-vous vers la droite, et à la fin, devrait être Huffman. Si la quête est accessible, vous devriez avoir une bannière de point d’exclamation sur votre mini-carte.

Cette quête mondiale est facile; tout ce qui est nécessaire est de se diriger vers les endroits marqués que Huffman vous a dit de patrouiller et d’envoyer tous les ennemis dans ces endroits. Vous devez également détruire les barricades et autres structures que les Hilichurls ont construites. Sans détruire les obstacles, la quête ne peut pas être complétée ou avancée.

Après avoir nettoyé toutes les zones, Huffman vous a dit de vérifier. Revenez vers lui et informez-le que la tâche est terminée. Et il vous récompensera avec Adventure Rank EXP x100, Mora x 20000 et un Guide to « Ballad » x1.

Une quête simple pour des récompenses décentes!

