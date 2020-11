Genshin Impact: Comment vérifier l’état du serveur

Genshin Impact Version 1.1 vient d’arriver, ce qui signifie de nouveaux personnages, de nouvelles quêtes et plus d’armes à débloquer! Alors que les joueurs sont enthousiastes à l’idée de lire le nouveau contenu, il existe un risque de panne de serveur. Si ce scénario malheureux se produit et que vous rencontrez des problèmes de connexion, consultez ces conseils pour en savoir plus sur la façon de vérifier l’état du serveur Genshin Impact.

Étant donné que Genshin Impact est relativement nouveau, il n’existe pas encore de systèmes robustes comme Fortnite pour vérifier facilement l’état du serveur si vous suspectez une panne. Cela dit, il y a encore des ressources à utiliser pour essayer de comprendre pourquoi le jeu ne fonctionne pas:

le Twitter de Genshin Impact page Le site officiel de nouvelles de Genshin Impact Downdetector

Statut du serveur Genshin Impact – Twitter

Chers voyageurs, Pour vous offrir la meilleure expérience Genshin Impact possible, les développeurs effectueront prochainement une maintenance de mise à jour de version, pendant laquelle les serveurs seront arrêtés. Consultez la notice complète ici >>> https://t.co/r2pChhdo22#GenshinImpact pic.twitter.com/XSaK7tAqXS – Paimon (@GenshinImpact) 9 novembre 2020

La page Twitter officielle de Genshin Impact est régulièrement active avec des mises à jour concernant les nouveaux contenus. Lorsqu’il y a une panne connue – comme une maintenance planifiée du serveur – la page Twitter est rapide à publier à ce sujet.

Ce qui est génial avec Twitter, c’est la possibilité d’accepter les notifications push. Suivez d’abord le compte Twitter de Genshin Impact, puis une icône de cloche apparaîtra. Cliquez sur l’icône Bell et activez Tous les tweets, qui enverront des notifications directement sur votre téléphone chaque fois que ce compte tweetera. De cette façon, vous ne manquerez jamais une annonce d’état du serveur Genshin Impact.

Statut du serveur Genshin Impact – Actualités officielles

Une autre excellente alternative consiste à consulter régulièrement le site Web officiel de Genshin Impact. La section Actualités du site rapporte fréquemment les mises à jour de contenu, les notes de patch et l’état du serveur. Ce site Web effectue un excellent travail en signalant à l’avance les notifications de maintenance planifiée du serveur. Si vous consultez fréquemment ce site Web, cela ne devrait pas être une surprise lorsque les serveurs Genshin Impact sont en panne.

État du serveur Genshin Impact – Downdetector

Parfois, les pannes du serveur Genshin Impact se produisent complètement en dehors du contrôle du développeur miHoYo. Dans le cas où cela se produit et que les sources ci-dessus n’ont pas fourni de mises à jour, le détecteur de descente Genshin Impact est une excellente source tierce. Ce site Web vous permettra de savoir si le jeu fonctionne globalement correctement ou si des problèmes potentiels ont été détectés.

La page Genshin Impact Downdetector rassemble des données de panne en ligne à partir de rapports d’utilisateurs en temps réel. Dans les situations où miHoYo n’a pas eu le temps de fournir des mises à jour de l’état du serveur, vous pouvez éliminer la possibilité de problèmes de FAI à domicile en vérifiant d’abord Downdetector. Si plusieurs joueurs ont signalé des pannes de serveur dans Genshin Impact, il y a de fortes chances qu’il s’agisse d’un problème très répandu, qui n’est pas lié à votre domicile.

Avoir les outils pour vérifier l’état du serveur Genshin Impact est important dans les situations où le jeu ne fonctionne pas correctement. Cette connaissance vous permet, en tant que joueur, de passer moins de temps à essayer de vous connecter à un serveur en panne et plus de temps à lire sur Wind Catcher. Pourquoi ne pas également utiliser ce temps pour écrire des codes gratuits pour les récompenses en jeu?