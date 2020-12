Genshin Impact: Comment obtenir une colonne vertébrale luminescente

Genshin Impact est un jeu qui contient une pile de matériaux que vous pouvez trouver dans le monde de Teyvat. Avec chaque mise à jour qui se produit, ils vont de plus en plus, et les utilisations des matériaux précédents qui n’avaient aucune utilité peuvent devenir vitales à l’avenir.

Comment obtenir une colonne vertébrale luminescente

Pour obtenir une colonne vertébrale luminescente à Genshin Impact, dirigez-vous vers la région de Liyue la nuit, et vous devriez les voir flotter naturellement; sinon, commencez à frapper les buissons pour les faire apparaître. N’oubliez pas que vous ne pouvez collecter l’Épine luminescente que la nuit.

Le meilleur emplacement pour obtenir la colonne luminescente est la zone appelée Pente de Cuijue dans Liyue. Bien qu’ils ne soient pas sur la pente elle-même, c’est le point focal central avec une colonne luminescente tout autour. L’itinéraire le plus avantageux à prendre, à partir du point de cheminement rapide de l’épine luminescente, et juste au sud-ouest, est un collection de colonne vertébrale luminescente qui peut être trouvée.

De là, téléportez-vous au point de cheminement au sud-ouest de l’épine luminescente et à l’ouest lorsque vous apparaissez, il devrait y avoir une épine luminescente à collecter. Dirigez-vous ensuite vers le nord-est, à travers le canyon, et vous en trouverez plus, alors. Si vous voulez être rapide, téléportez-vous au waypoint au nord-est, celui ci-dessus Pente de Cuijue. Voyagez ensuite vers le nord et vous trouverez une autre collection d’épine luminescente.

Un autre endroit rapide pour en obtenir quelques-uns en quelques secondes est le waypoint à Lingu Passer, dirigez-vous un peu vers l’ouest, et vous en trouverez. N’oubliez pas que si vous ne les voyez pas voler naturellement, frappez les buissons pour les faire apparaître, et seulement la nuit.

La seule utilisation pour le moment de la colonne luminescente est de créer un waypoint portable, et vous avez besoin de deux épine luminescente pour chacune d’entre elles. Le Waypoint Portable n’a qu’une seule utilisation avant d’être épuisé, il est donc préférable d’en avoir une collection pour en créer un autre instantanément.

