Genshin Impact Codes pour août 2021, Protogems gratuits !

MiHoYo gachapon continue d’être un jeu très apprécié par beaucoup d’entre vous. C’est pourquoi nous vous proposons tous les codes Genshin Impact à partir d’août 2021.

Je parie que beaucoup d’entre vous sont toujours très accros à ce joli gachapon de MiHoYo. C’est mignon, c’est amusant et cela offre un défi de plus en plus intéressant au fur et à mesure que vous avancez. Si vous avez hoché la tête en lisant, vous serez intéressé échanger les codes Genshin Impact pour le mois d’août. Ils sont peu nombreux, mais ils apportent des Protogems gratuits, une bonne poignée de Blackberry et l’objet étrange qui sera utile.

Comment puis-je échanger des récompenses Genshin Impact ?

Vous devez avoir le rang d’aventurier 10

Ouvrez le menu Paimon en cliquant sur le logo Paimon ou sur le bouton « Esc » de votre PC.

Cliquez sur le logo « Paramètres » dans le panneau de gauche.

Accédez à la section « Compte » dans le panneau Paramètres.

Cliquez sur le bouton « Échanger maintenant » dans le champ « Échanger le code ».

Entrez le code de remboursement et cliquez sur le bouton « Échanger » pour obtenir les récompenses.

Codes avec récompenses pour Genshin Impact

GenshinEpic – Dix mille Blackberry, trois poissons-écureuils, trois ragoûts de pommes du nord, dix expériences d’aventurier et cinq minéraux de mise à niveau raffinés.

– Dix mille Blackberry, trois poissons-écureuils, trois ragoûts de pommes du nord, dix expériences d’aventurier et cinq minéraux de mise à niveau raffinés. GenshinGalaxy – Dix mille mûres, trois gâteaux Monstadt, dix expériences d’aventurier, cinq minéraux d’amélioration raffinés, trois poulets nordiques fumés.

– Dix mille mûres, trois gâteaux Monstadt, dix expériences d’aventurier, cinq minéraux d’amélioration raffinés, trois poulets nordiques fumés. GENSHIGFT – Cinquante Protogems et 3 Hero Wits (ce code ne fonctionne que pour ceux d’entre vous qui découvrent le jeu).

La vérité est que chez 45Secondes.fr nous aimons ce jeu et nous essayons de vous donner toutes les informations et curiosités que nous connaissons à son sujet. Les dernières informations que nous vous avons données concernaient l’ajout au jeu du charismatique Aloy (Horizon Zero Dawn), mais si vous parcourez la section Genshin Impact, vous pourrez découvrir des tonnes d’astuces et de stratégies précieuses pour vous améliorer dans le jeu. De rien.