Genshin Impact Characters après la mise à jour de la version 2.4

Après la sortie de la version 2.4 de Genshin Impact sur nos écrans, les joueurs du monde entier sont ravis d’en savoir plus sur la multitude de nouveaux personnages qui font leur apparition dans la mise à jour « Fleeting Colors in Flight » du développeur MiHoYo.

Le jeu de rôle et d’action qui est sorti à l’origine l’année dernière sur PC, PlayStation 4, Android et iOS, accueillera de nouveaux personnages Yun Jin et Shenhe, ainsi qu’une nouvelle zone passionnante et le festival Lantern Rite.

Qui sont les nouveaux personnages de Genshin ?

Dans la nouvelle bande-annonce, nous découvrons tout d’abord Yun Jin, une jeune « star de l’opéra » équipée d’une arme d’hast rouge et vêtue d’un kimono violet de style traditionnel. Elle raconte à son match que son prochain spectacle d’opéra, « The Divine Damsel of Devastation » raconte « l’histoire d’une fille qui devient un héros » alors qu’elle présente sa compétence élémentaire, « Opening Flourish ».

Yun Jin de Genshin Impact (Genshin Impact : YouTube)

Après, nous sommes rencontrés par Shenhe, un autre personnage de Polearm qui porte ses cheveux blancs dans une longue tresse qui a la capacité de déchiqueter Cryo. Dans la bande-annonce, elle dit à son homologue plus jeune, « peut-être que la petite fille n’était pas aussi courageuse que l’opéra le prétend ».

Les deux personnages sont disponibles pour jouer dès maintenant, à partir de la mise à jour du 5 janvier.

Shenhe de Genshin Impact (Genshin Impact : YouTube)

Dans une récente interview sur Twinfinate avec le développeur du jeu, MiHoYo, la société de jeux a déclaré qu’elle était ravie que les joueurs « fassent équipe avec des compagnons plus fiables ».

« Les deux nouveaux personnages jouables qui se joignent au début de la version 2.4 sont à la fois des utilisateurs d’armes d’hast et des supports fiables pour l’équipe. »

« Le nouveau personnage cinq étoiles Shenhe exerce non seulement le pouvoir de Cryo elle-même, mais augmente également les dégâts de Cryo infligés par ses coéquipiers. Sa compétence élémentaire peut également augmenter les dégâts de compétence élémentaire et d’éclatement élémentaire des membres du groupe à proximité, ou leurs dégâts normaux, plongeants et d’attaque chargée », ont-ils expliqué.

« Le personnage quatre étoiles Yun Jin possède une Geo Vision, et elle peut améliorer les attaques normales de ses coéquipiers en fonction de sa défense et de la variété de visions dans le groupe du joueur. En tant que maître d’opéra, la performance d’opéra de Yun Jin sera doublée par un artiste professionnel de l’opéra de Pékin, tandis que ses dialogues de la vie quotidienne seront interprétés par des comédiens dans différentes langues.