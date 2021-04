Genshin Impact arrive sur PS5 dans une semaine

Le développeur chinois MiHoyo annonce l’arrivée de Genshin Impact pour PS5 avec la mise à jour 1.5.

Si vous demandez, vous donnez aux gens ce qu’ils veulent. Nous avons eu des mises à jour substantielles jusqu’à présent, mais aucune comme celle-ci. Après une attente patiente dans quelques jours, il arrivera Genshin Impact pour PS5. Nous pouvons télécharger gratuitement la version améliorée du titre dès que le 28 avril.

Cela a été confirmé par le développeur MiHoyo l’a confirmé sur son site officiel. Il inclura les améliorations que nous pouvons tous attendre de la nouvelle génération. La résolution 4K, la fréquence d’images améliorée et les temps de chargement beaucoup plus rapides seront tous considérés comme acquis.

Ils sont allés plus loin, nous montrant de grands changements, de nouvelles fonctions et l’histoire élargie que nous pouvons voir dans la mise à jour 1.5 du titre. L’expansion qui l’accompagne s’appelle Sous la lumière de la jadéite. Il comprendra une nouvelle région à personnaliser à votre guise, de nouveaux ennemis et des boss finaux.

Il y a un autre bonus pour les invocateurs désireux d’avoir plus d’amis. Les héroïnes Yanfei et Eula pourraient être recrutées pour donner plus de jeu au titre dans les mois à venir. Des événements spéciaux et quelques surprises pour ne pas mentionner sont également prévus, mais il faudra voir cela plus tard.

Le succès de Genshin Impact ces derniers mois est un succès que peu de gens ont vu venir. El título chino ha cosechado una gran base de jugadores que no ha parado de crecer desde su estreno en iOS, Android y PlayStation 4. Aún le queda más por crecer, ya que hay una prometida versión para Nintendo Switch que está por llegar de un minuto autre.

Vous pouvez télécharger le titre gratuitement sur ses plateformes correspondantes et profiter de son histoire et de son monde ouvert. Son financement passe par l’invocation de nouveaux personnages jouables et d’armes optionnelles.