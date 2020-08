Genshin Impact annonce sa date de sortie finale sur PS4

Nous avons une surprise! Le jeu vidéo Impact Genshin Il capte l’attention de milliers de joueurs à travers le monde depuis de nombreux mois grâce à ses beaux décors et son concept en tant que titre libre de jouer, et après avoir fait savoir que fait ses débuts le mois prochain pour PC et appareils mobiles, ses créateurs ont annoncé la date de sortie de la version pour PS4.

Profiter de la foire gamescom 2020, le développeur chinois myHoYo a publié un nouvelle bande-annonce de ce jeu vidéo du monde ouvert et de l’esthétique de l’anime, et juste à la fin de celui-ci, il a été révélé qu’il atteindra la console de Sony en même temps que les ordinateurs et les smartphones: il 28 septembre.

Grâce à une nouvelle publication dans le Blog PlayStation, la société a révélé qu’en dépit d’être un titre gratuit, il existe un pack spécial appelé “Pack de démarrage de l’aventurier” Quoi Il peut désormais être acheté sur le PS Store pour un prix de 10,99 euros. Cette édition comprendra plusieurs objets En jeu cela sera d’une grande aide pour démarrer l’aventure du bon pied.

Zhenzhong Yi, directeur technique de Impact Genshin, a déclaré que une fois le jeu sorti, ils continueront d’écouter les joueurs et continueront à travailler pour améliorer la version PS4, en l’optimisant et en le stabilisant pour offrir une meilleure expérience de jeu en solo et en coopération. Avec ces mots, le développeur chinois semble indiquer qu’il y aura place à l’amélioration lorsqu’il pourra être joué le mois prochain. Ensuite, nous vous laissons avec une autre vidéo axée sur le processus de développement.

Impact Genshin sera publié prochainement 28 septembre pour PlayStation 4, PC et appareils mobiles iOS et Android, même si nous nous souvenons qu’il existe encore une version pour Commutateur Nintendo Développement; il devrait arriver en 2021.

