Genshin Impact 2.0 Big Reveal daté du 9 juillet

Il n’y a tout simplement pas d’arrêt Genshin Impact. Le mastodonte du free-to-play semble aller de plus en plus fort ces jours-ci, commandant un nombre massif de joueurs et ajoutant constamment de nouveaux éléments à l’expérience. Et, si vous êtes dans le RPG du monde ouvert – ou si vous envisagez au moins de l’essayer – vous devez savoir que la mise à jour 2.0 du jeu est fortement spéculée (et fortement divulguée) fait une grande révélation cette semaine.

Cette révélation sera diffusée en direct sur YouTube et Twitch à 5 h 00 PT / 8 h 00 HE / 13 h 00 BST / 14 h 00 CEST le 9 juillet.

Chers voyageurs, Le Genshin Impact Preview sera diffusé sur la chaîne officielle Twitch à 8h00 (UTC-4) le 9 juillet >>> https://t.co/iSfDaE9iy6 La chaîne YouTube officielle publiera l’enregistrement le 9 juillet à 12h00 (UTC-4) >>> https://t.co/q1YtwbfGCp#GenshinImpact pic.twitter.com/OKPIAHRlXm – Genshin Impact (@GenshinImpact) 6 juillet 2021

Sur la base des fuites susmentionnées, il semble que la version 2.0 apportera de nouveaux environnements, personnages, ennemis et systèmes de jeu au titre déjà énorme. On pense que la mise à jour sera lancée à un moment donné plus tard ce mois-ci.

Serez-vous à l’écoute pour la révélation? Êtes-vous un grand fan de Genshin Impact ? Amenez vos personnages préférés dans la section commentaires ci-dessous.