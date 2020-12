Genshin Impact 1.2 Preload pour PC le 21 décembre

Eh bien, c’est un nouveau pour Genshin Impact; à partir de la deuxième mise à jour majeure, la version 1.2, vous pouvez en fait précharger l’intégralité du correctif le 21 décembre pour PC. Et la meilleure chose à ce sujet est que vous pouvez continuer à jouer au jeu pendant que vous pré-téléchargez le patch!

Sur 21 décembre à 11h00 UTC +8, la précharge sera disponible en téléchargement partout. Si nous avons raison, voici les fuseaux horaires suivants, la précharge apparaîtra:

19h00 PT (20 décembre)

20h00 MT (20 décembre)

21h00 CT (20 décembre)

03:00 UTC (21 décembre)

Cependant, prenez ces temps avec une pincée de sel, car les temps peuvent varier.

Malheureusement, il n’y a que le temps pour le préchargement du PC, mais ne vous inquiétez pas, les versions PlayStation et Mobile reçoivent une précharge, mais plus tard. Dès que nous en saurons plus, nous mettrons à jour cet article. Merci, Zeniet, pour cette information.

Le 21/12/20 à 11h00 (UTC + 8)

Le pré-téléchargement pour la v1.2 sera disponible sur PC. Cela signifie que vous pouvez télécharger la mise à jour v1.2 avant sa sortie.

Playstation et Mobile à venir.

Vous pouvez jouer à Genshin pendant le pré-téléchargement du patch.#GenshinImpact pic.twitter.com/pt2FnZWt9V – Zeniet (@Zeniiet) 18 décembre 2020

Pour ceux d’entre vous qui ne savent pas à quoi sert le préchargement lorsque vous ne pouvez pas jouer à la mise à jour avant le 23 décembre, et si vous ne pouvez pas y jouer, pourquoi la télécharger tôt?

Le préchargement aide ceux qui ont de terribles connexions Internet à télécharger la mise à jour à temps pour sa sortie, pour la lire instantanément. Cela ne signifie peut-être pas grand-chose pour ceux qui ont des vitesses Internet ultra-rapides que cela ne prendra que quelques minutes. Mais hélas, tout le monde n’a pas la vitesse, donc le téléchargement peut prendre des jours.

Si la précharge n’était pas disponible, ils devraient attendre plus longtemps pour lire le nouveau contenu, c’est donc vraiment génial que miHoYo ait activé cette fonctionnalité, car elle aide tant d’utilisateurs dans le monde entier.

Maintenant, la vraie question est de savoir quand 1.2 tombera, allez-vous essayer de tirer Albedo, qui est le premier dans la bannière ou allez-vous attendre Ganyu? Pour toutes les informations dont nous disposons sur la version 1.2, consultez notre article sur les fuites de Genshin Impact 1.2, les nouveaux personnages, la date de sortie.