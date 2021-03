Genre sur 45secondes.fr – quoi, pourquoi et comment?

On la retrouve encore et encore – dans les descriptions de poste, sur le réseau social et surtout dans les magazines établis ou sur les sites Web d’éditeurs de renom: gender. Mais qu’est-ce que c’est de toute façon et est-ce vraiment nécessaire? Tous les astérisques, deux-points et traits de soulignement n’affectent-ils pas le flux de lecture?

Pour nous, en tant que portail en ligne qui traite de tous les aspects du divertissement moderne, une chose est à l’avant-garde et c’est le développement continu, que ce soit en tant que personne ou professionnellement. Nous travaillons corps et âme pour nos lecteurs avec et sans genre clair et essayons toujours de donner à chacun ce qu’il veut, de les aider ou simplement de leur donner du plaisir de manière divertissante.

Cette composante humaine étant très importante pour nous, nous sommes finalement tombés sur la question du genre, pour laquelle nous cherchons certes depuis longtemps une solution idéale. Parce que ce n’était pas si facile au début. Mais pourquoi en fait?

Pourquoi le genre est-il difficile?

C’est facile à expliquer à la fin. Le genre dans les textes signifie tracer une ligne sous certaines normes qui sont restées trop longtemps dans l’usage allemand.

Jusqu’à présent, nous étions habitués à des phrases comme celle-ci:

Les enseignants de 6e année font actuellement des études en ligne

Les joueurs célèbrent la nouvelle gamme de jeux sur PS5 et […]

Fondamentalement, c’est un pluriel régulier, les profs. Mais l’activité personnifiée, l’enseignement, semble tout simplement trop masculin sous cette forme. Par conséquent, dans de tels cas, cette phrase est souvent lue avec le sous-ton et l’arrière-plan qu’elle est plutôt un homme doit agir – ce qui peut finalement conduire à la confusion en raison du manque de clarté. C’est la même chose avec l’exemple: le Joueur ou gamer. Surtout dans l’exemple de phrase ci-dessus, dans lequel l’article a simplement été laissé de côté au début de la phrase, cela ressemble à plus comme un joueur masculin et pas comme un pluriel au sens propre.

Mais oui, nous nous y sommes habitués. Cela va de soi. Et beaucoup de problèmes de genre auxquels les conservateurs s’accrochent ne sont pas conformes aux Duden. Mais de temps en temps, des normes dépassées doivent être brisées et adaptées à l’air du temps. À notre avis, c’est la fin du genre moins tendance et bien plus encore développement naturel de la langue allemande.

Pourquoi un seul sexe?

Le genre – ou l’écriture démocratique – sert avant tout Reconnaissance et appréciation de toutes les personnes, quel que soit leur sexe. Il s’agit aussi d’éliminer l’unicité qui n’existe pas effet secondaire positif, qui découle de l’idée de base.

Il s’agit donc moins d’utiliser le langage pour se concentrer sur un sexe spécifique. Beaucoup plus peut être exprimé en disant que tout le monde est le bienvenu avec nous.

Sur le papier, le genre est fondamentalement une bonne chose compréhensible. Mais qu’en est-il de la faisabilité?

Est-ce si simple de mettre en œuvre le genre?

C’est un facteur décisif pour lequel de nombreux magazines résistent encore et luttent contre le genre.

C’est également là que la plupart des critiques entrent en jeu. Ils portent principalement sur un argument particulier: le Lisibilité d’un texte. On parle de flux naturel de lecturequi est interrompu lorsque les textes sont trop alambiqués ou écrits de travers. Des exemples comme les suivants semblent donc discutables à certains égards:

Les développeurs veulent savoir des joueurs si le gameplay […]

Développement ultérieur, oui s’il vous plaît – mais comment?

Au fil des ans, des esprits intelligents ont donc mis au point de nombreuses façons dont un langage adapté au genre pourrait s’établir à court ou à long terme.

Cependant, le genre s’avère encore très difficile dans la pratique, car il n’y a pas de règles généralement applicables dans le Duden. Le Duden ne montre que des alternatives au langage sensible au genre. Entre autres, il y a les orthographes suivantes:

Forme double: joueurs

Slash: joueurs

Supports: joueurs

Binnen-I: joueurs

Astérisque: joueurs

Soulignement: joueurs

Colon: joueur: à l’intérieur

Notes de bas de page: Player¹

Parfois homme, parfois femme

Orthographe neutre

Et ce n’était en aucun cas toutes les formes. Bien plus, voire rien, il y a une direction unifiée. Certaines tendances se retrouvent de plus en plus fréquemment sur les sites Internet, dans les magazines ou sur les réseaux sociaux.

C’est pourquoi nous gendons sur 45secondes.fr

Toutes les variantes susmentionnées présentent des avantages et des inconvénients. Par exemple, il y a l’exclusion des personnes neutres de genre (diverses) ou que la forme féminine n’est vue que comme un appendice. C’est pourquoi nous avons finalement trouvé une solution pour 45secondes.fr basée sur plusieurs tendances.

45secondes.fr a changé avec une combinaison de trois variantes:

Forme double : Pas tout à fait étrange et le « Développeurs « . C’est une forme de couple dans laquelle le sexe masculin et féminin sont traités de manière égale. Cette forme est déjà reçue de manière très positive par la société.

: Pas tout à fait étrange et le « Développeurs « . C’est une forme de couple dans laquelle le sexe masculin et féminin sont traités de manière égale. Cette forme est déjà reçue de manière très positive par la société. Forme d’étoile : Implique non seulement des hommes et des femmes, mais également diverses personnes qui sont explicitement prises en compte par le *. L’orthographe s’adresse donc à toutes (!) Personnes.

: Implique non seulement des hommes et des femmes, mais également diverses personnes qui sont explicitement prises en compte par le *. L’orthographe s’adresse donc à toutes (!) Personnes. Orthographe neutre: Certaines choses se sont déjà établies et sont connues, par exemple le mot Intéressé – Donc ce serait envisageable sur le long terme, le mot aussi En jouant et d’établir des modifications similaires afin de mettre l’activité et moins la personne derrière l’activité au premier plan.

Et oui, même ces variations ne sont pas idéales individuellement et individuellement. Dans le orthographe neutre des objectivations impersonnelles se produisent qui peuvent paraître étranges. Le Forme double laisse diverses personnes dehors et le Forme d’étoile peut causer des difficultés grammaticales comme dans l’exemple accusatif: «Was den Spielern* je n’ai pas aimé. «

« Oh non, c’est tellement compliqué! Cela ne fonctionne pas du tout !! 11elf «

En fin de compte, ce n’est pas un sujet facile. Mais nous en avons choisi un de base Forme mixte de genre a décidé et a donc établi une combinaison d ‘«orthographe neutre», de «double forme» et de «forme en étoile» sur 45secondes.fr, qui est utilisée par les auteurs en fonction du contexte.

Qu’est-ce que cela signifie finalement pour nos textes?

En fin de compte, il sera chaque auteur Décidez vous-même quand et quel formulaire devrait idéalement être utilisé. Parfois, la double forme s’adapte, parfois elle s’adapte toute la communauté de joueurs en tant que joueurs désigner et les temps peuvent être complètement objectivés par Le jeu se termine être parlé.

Nous ne disons pas à nos auteurs qu’ils doivent genre ceci et cela, mais nous leur recommandons et leur demandons de mettre en œuvre notre forme hybride de genre dans leurs textes au mieux de leurs capacités et croyances.

Nous essayons de nous développer davantage et d’optimiser au mieux notre travail pour l’avenir. Il y a donc encore beaucoup de travail devant nous à bien des égards. Mais nous sommes prêts à franchir cette étape et nous serions ravis que vous nous accompagniez sur cette voie.

En ce sens, bon jeu, lecture, visionnage de séries et de films!

Vos éditeurs 45secondes.fr.