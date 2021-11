Genius Way, je suis une célébrité Les camarades de camp ont des conversations secrètes qui ne seront pas diffusées à la télévision

Secret's Lab Blue Key Secret's Keys Secret's Lab 50ml

Percez tous les mystères des e-liquides Secret's Lab avec la gamme Secret's Keys ! Les amateurs de framboise seront ravis avec le Blue Key et ses saveurs de framboise et de framboise bleue ! Dosage PG/VG : 50/50 Comment ajouter de la nicotine à mon e-liquide 50ml ? Un e-liquide au format 50 ml ne contient pas de nicotine mais il est tout à fait possible d'en ajouter en utilisant des boosters. En principe, les flacons sont remplis à hauteur de 50 ml mais peuvent en réalité contenir 60 ou 70 ml de liquide. Vous pourrez donc ajouter 1 booster de nicotine pour obtenir un dosage total de 3 mg environ ou 2 boosters pour du 6 mg . environ. Il est conseillé de ne pas ajouter plus de deux boosters dans un e-liquide 50 ml car au-delà, les saveurs seront diluées et le liquide perdra de sa puissance aromatique. Pour ajouter de la nicotine à votre e-liquide, il suffit donc d'ouvrir la fiole et de retirer le bec verseur pour y verser le ou les boosters. Refermez le tout et mélangez bien afin que les molécules se répartissent de façon homogène. L'ajout de nicotine reste finalement la forme la plus simple du DIY mais en cas de doute sur le nombre de boosters à ajouter, notre calculateur est là pour vous aider.