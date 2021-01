Gengar Dream Eater est la dernière peluche Pokémon

Un mangeur de rêves Gengar est la nouvelle peluche Pokémon qui jouera dans vos cauchemars.

Je ne pensais pas que je n’avais pas besoin de dormir ce soir, mais The Pokémon Company m’a convaincu de ne pas le faire. Oui tu le veux un animal en peluche dans lequel vous mettre la tête pendant que vous dormez et faites croire à vos proches que vous êtes mort des mains d’un fantôme, vous avez de la chance. Ce nouveau Gengar pour tous les publics en vente dans la boutique Bandai Namco Japon pourrait être considéré comme un rêve devenu réalité.

Il est difficile de croire que Nintendo a approuvé quelque chose comme ça, mais en fait, vous pouvez déjà le réserver sur prix 25950 yens. Cette bête brune peut ouvrir sa bouche et allonger sa langue. De là, votre imagination entre en jeu. Tu as 170 centimètres de la langue comme un drap pour vous envelopper et faire de beaux rêves la nuit. Si vous connaissez déjà le Pokédex par cœur, vous saurez à quel point c’est une bonne idée de coucher avec ce monstre de type Ghost à proximité, alors allez-y, courageux. Le magasin japonais lui-même a ses propres idées sur la façon d’utiliser ce mangeur de Gengar de rêve d’un demi-mètre de haut.

Si vous n’êtes pas habitué à jouer à Pokémon, ce nouveau produit de merchandising peut vous laisser une étrange sensation dans votre corps. Détendez-vous, certains d’entre nous qui jouent ne sont pas non plus à l’aise avec cela. C’est un fantôme qui aime provoquer des cauchemars et attaquer à distance l’état mental de ses victimes. Il a eu de nombreuses apparitions tout au long de la saga de Pokémon Rouge et Bleu, et plus il a eu de l’importance, plus il est devenu pire. Sa forme Gigantamax ne nous aide pas à nous sentir plus à l’aise avec l’idée d’être mangé entre les cauchemars du jeu. Maintenant, nous ne pouvons pas échapper au Gengar en tant que mangeur de rêve, même dans la vraie vie