Génération: date de première de la série LGBT de HBO Max qui a déjà suscité la controverse

Génération compte les heures pour être la grande première adolescente de HBO Max pour mars 2021. Le streming prépare le lancement d’une série dans le style d’Elite et Euphoria qui promet de donner beaucoup de choses à dire. En fait, il le fait déjà car avant de voir la lumière, il a joué dans une polémique publique. De quoi s’agit-il et quand est-il publié?

« L’histoire raconte l’histoire d’un groupe d’élèves du secondaire explorant leur sexualité dans un monde moderne. Cela met à l’épreuve leurs croyances profondément ancrées sur la vie, l’amour et la nature de la famille dans leur communauté conservatrice. », est le synopsis officiel du programme qui aura la sexualité et le mouvement LGBT parmi ses principaux piliers.

Le spectacle, qui a été créé par Zelda Barnz Oui Daniel Barnz, met en vedette Justice Smith (Chester), Martha Plimpton (Megan), Chloé est (Naomi), Michael Johnston (Ollie), Nava Mau (Ana), Haley Sanchez (Greta), Uly Schlesinger (Nathan), Nathanya Alexander (Arianna), Lukita Maxwell (Dalila), Chase sui merveilles (Riley) et Nathan Stewart-Jarrett (Sam).







Quand Genera + ion est-il présenté en première sur HBO Max?

La première de Generation est datée 11 mars 2021 sur HBO Max. En Espagne, il sera déjà disponible, mais les utilisateurs d’Amérique latine devront attendre juin lorsque le service de streaming arrivera dans la région. Pour le moment, huit épisodes sont confirmés dans la première saison.

La série a été comparée à Euphoria et Elite pour la façon dont elle dépeignait les adolescents. Même l’un de ses créateurs n’a que 19 ans: Zelda travaille depuis longtemps avec son père sur le projet et voit enfin son rêve se réaliser. «Au départ, j’avais prévu d’écrire cette histoire sous forme de livre, avec la perspective qu’elle devienne plus tard une série télévisée. Quand j’ai commencé à parler à mon père de cette idée, son attitude était: ‘Eh bien, si vous voulez que ce soit une émission dans certains en ce moment, écrivez simplement le programme ‘ »a déclaré la jeune femme au Hollywood Reporter.

Polémique sur l’utilisation d’animaux morts dans la génération de tournage de HBO Max

La génération a également attiré l’attention, mais dans ce cas, en raison d’un événement désagréable survenu sur le plateau: deux figurants ont arrêté parce qu’ils ont découvert qu’ils tournaient une scène de dissection avec de vrais chats morts. Pour couronner le tout, les acteurs embauchés pour l’occasion se sont plaints car ils n’ont pas été correctement informés avant d’arriver sur le plateau.

«Je suis engagé dans ma vie et je travaille avec le traitement humain, éthique et fondé sur des principes des animaux. Je n’utilise jamais de carcasses d’animaux dans aucun de mes emplois, et je n’étais pas sur le plateau ou je savais qu’elles étaient utilisées dans une scène fraîchement tournée représentant un travail de classe de biologie. Je soutiens pleinement la scène en cours de montage en dehors du spectacle. « A déclaré le producteur exécutif de la série Lena Dunham pour clarifier la situation et affirmer que la scène sera supprimée.