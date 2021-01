General Motors et Microsoft s’associent pour commercialiser des véhicules autonomes

20 janv.2021 14:36:18 IST

General Motors s’associe à Microsoft pour accélérer son déploiement de voitures électriques autonomes. dans le partenariat annoncé Mardi, les entreprises ont déclaré que la plate-forme de cloud computing et de pointe Azure de Microsoft serait utilisée pour «commercialiser ses solutions uniques de véhicules autonomes à grande échelle». Microsoft rejoint General Motors, Honda et d’autres investisseurs institutionnels dans un nouvel investissement combiné de plus de 2 milliards de dollars dans Cruise, portant sa valorisation à environ 30 milliards de dollars.

Cruise, que GM a acheté en 2016, a été un chef de file dans la technologie sans conducteur et a obtenu le feu vert de la Californie à la fin de l’année dernière pour tester ses véhicules automatisés à San Francisco sans chauffeur de secours.

Les entreprises automobiles ont uni leurs forces et ont fait participer des entreprises technologiques pour tenter de répartir les coûts énormes – et par nature, les risques – du développement de véhicules autonomes et électriques.

Honda participe au projet Cruise avec GM, Volkswagen et Ford se sont associés à la société de véhicules autonomes de Pittsburgh Argo AI, et Hyundai s’est joint à Fiat Chrysler l’été dernier dans le cadre d’un accord visant à utiliser la technologie de voiture sans conducteur de Waymo.

Toyota et Uber travaillent également ensemble, tandis qu’Amazon a ignoré la partie constructeur automobile de l’équation et a acheté l’été dernier la société de technologie de conduite autonome Zoox, qui développe un véhicule autonome pour un service de covoiturage.

L’adoption massive de véhicules sans conducteur – et les bénéfices – sont encore loin, a déclaré l’analyste du secteur Sam Abuelsamid de Guidehouse Insights.

(Lire aussi: Apple serait en pourparlers avec Hyundai pour fabriquer sa toute première voiture électrique sans conducteur)

«La réalité est que le paysage de la conduite automatisée prend beaucoup plus de temps à mûrir que prévu il y a quelques années», a déclaré Abuelsamid. «Il faudra probablement au milieu de la décennie avant que nous commencions à voir des volumes importants de ces véhicules.»

Abuelsamid a ajouté que l’importance d’ajouter une entreprise comme Microsoft au mix réside dans sa puissance de cloud computing et sa capacité à analyser les données des véhicules pour améliorer la technologie.

«Microsoft est un excellent ajout à l’équipe alors que nous nous dirigeons vers un monde futur de zéro accident, zéro émission et zéro congestion», a déclaré Mary Barra, présidente-directrice générale de GM. «Microsoft nous aidera à accélérer la commercialisation des véhicules autonomes tout électriques de Cruise et aidera GM à tirer encore plus d’avantages du cloud computing en lançant 30 nouveaux véhicules électriques dans le monde d’ici 2025 et en créant de nouvelles entreprises et services pour stimuler la croissance.»

General Motors a réorganisé son image de manière agressive, affirmant que l’industrie a atteint un point d’inflexion qui change l’histoire pour l’adoption massive des véhicules électriques. Le constructeur automobile de Detroit, âgé de 112 ans, a dévoilé ce mois-ci un nouveau logo d’entreprise pour indiquer sa nouvelle direction alors qu’il pivote ouvertement vers les véhicules électriques. Elle veut être considérée comme une entreprise de véhicules propres, plutôt que comme un constructeur de camionnettes et de VUS à essence qui crachent des nuages.

GM a mis au rebut son ancien logo carré bleu pour un gm minuscule entouré de coins arrondis et d’un «m» qui ressemble à une prise électrique.

Les actions de GM ont bondi de plus de 9% dans les échanges de l’après-midi, à 54,58 €.

