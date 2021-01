General Motors cherche à vendre uniquement des véhicules électriques d’ici 2035, elle prévoit d’être neutre en carbone en 2040

General Motors est actuellement le plus grand constructeur automobile américain et le septième au monde. Avec des centaines de milliers de voitures fabriquées chaque année, l’entreprise Il a entrepris de faire le grand changement et d’électrifier sa flotte. Ils espèrent avec cela être neutre en carbone d’ici deux décennies.





La première étape pour cela semble être électrifier tout ce qui est possible. L’entreprise s’était précédemment engagée à investir 27 milliards de dollars dans les véhicules électriques et autonomes jusqu’en 2025. Pour ce faire, elle lancera au total 30 nouveaux modèles de voitures électriques dans le monde dans les années à venir.

Cette électrification viendra en premier aux voitures légères et sportives. Autrement dit, nous n’allons pas voir de camions ou de gros SUV électriques pour le moment. Mettre fin à la production de voitures thermiques d’ici 2035 a donc un truc, elles ne se réfèrent qu’aux modèles légers.

Toutefois, marque un tournant majeur si nous prenons en compte la grandeur et la capacité de production de GM. L’avenir est plus électrique que jamais, tant pour General Motors (son nouveau logo en est un exemple) que pour la grande majorité de l’industrie automobile.

Aucune émission d’ici 2040

Au-delà de 2035, la société américaine considère mettre fin aux émissions de carbone d’ici 2040. Autrement dit, ils cherchent à être neutre en carbone dans l’ensemble de l’entreprise. Cela signifie contribuer à zéro émission de carbone dans l’atmosphère avec votre activité. Mais comme pour les compagnies aériennes qui le proposent, il y a un hic.

Être neutre en carbone cela signifie ne pas contribuer aux émissions de carbone dans l’atmosphère. A moins, bien sûr, que vous ne contribuiez d’une part et que vous les supprimiez de l’autre. Les entreprises peut acheter des crédits d’autres entreprises qui n’ont pas émis ou récupéré des émissions de carbone. Avec cela «ils mettent leur compte à zéro» pour être neutres en carbone. General Motors dit que l’objectif est d’éliminer toutes les émissions dans les années à venir et qu’elle achètera des crédits dans les cas où elle est responsable de certaines émissions.

GM pas le seul constructeur automobile à vouloir électrifier ses véhicules. Honda par exemple cherche à électrifier pleinement l’Europe d’ici 2025. Des marques comme Hyundai ou Peugeot ont également annoncé leurs projets. D’autres comme Smart en ont déjà fait une réalité. Et nous avons des projets ambitieux comme Volkswagen, PSA ou Volvo.

Via | Washington Post

Plus d’informations | General Motors