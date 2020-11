General Motors annonce des batteries d’une autonomie de 724 kilomètres

Alors que les constructeurs automobiles se tournent vers la mobilité électrique, le géant de l’automobile General Motors vient d’annoncer une nouvelle solution de batterie, qui a donné le nom d’Ultium, qui représentera un autre bond dans les autonomies annoncées jusqu’à présent par les véhicules électriques. du constructeur. Plus précisément, du maximum 644 km, au 724 km.

L’annonce de General Motors a été faite lors de la Barclays Global Automotive Conference, le géant nord-américain de l’automobile défendant, dès le départ, l’investissement élevé, déjà réalisé, et qui est toujours prévu, pour les années à venir, même comme moyen de répondre. dans une perspective de croissance de 40% des véhicules électriques neufs, d’ici 2025.

Mais que justifie Mary Barra, PDG, en rappelant que «le changement climatique est réel, et nous voulons faire partie de la solution, en plaçant tous nos clients dans un véhicule électrique».

De plus, GM est « dans une phase de transition vers un portefeuille entièrement électrique, partant d’une position de force », ce qui permet d’accélérer les plans déjà définis en matière de véhicules électriques (VE), tout de suite, « car nous construisons un avantage concurrentiel en termes de batteries, de logiciels, d’intégration de véhicules, de production et d’expérience client. »

Par ailleurs, en ce qui concerne les batteries, Mary Barra a révélé que les ingénieurs viennent de réaliser une augmentation d’autonomie avec les nouvelles batteries de la génération Ultium de véhicules électriques, qui permettront un maximum de 450 miles (724 km), au lieu du 400 milles précédents (644 km). Un saut réalisé en un an à peine et comparable aux 89 km annoncés par le premier véhicule électrique du constructeur, daté de 1999.

En plus d’avoir une plus grande autonomie, ces nouvelles batteries ont un coût de production environ 40% inférieur à ceux utilisés, par exemple, dans la Chevrolet Bolt.

Deuxième génération déjà en développement

Incidemment et encore plus important, c’est la nouvelle, également publiée par General Motors, que les ingénieurs travaillent déjà sur la deuxième génération de batteries Ultium. Solution qui devrait représenter une nouvelle baisse des coûts de production, cette fois et au vu des coûts affichés aujourd’hui, aux alentours de 60%; et doublez la densité!

Quant aux explications d’une telle baisse, GM souligne des aspects tels que « des cathodes moins chères, moins de matière active, de nouveaux électrolytes et l’arrivée des anodes au lithium métal dans les batteries utilisées par le fabricant ».

De plus, le constructeur nord-américain garantit que ce n’est pas qu’une question de théorie, notamment parce que les prototypes de batteries de nouvelle génération sont déjà en cours de test. «Des centaines de cycles de test» ont déjà été réalisés sur des prototypes multicouches, leur développement s’accélérant avec l’inauguration, en 2021, du Laboratoire d’innovation des batteries et du Centre de technologie de fabrication.

Développement plus rapide

a également annoncé, une augmentation d’environ 50% de la vitesse avec laquelle les processus de développement des nouveaux véhicules électriques ont été réalisés, grâce non seulement à la conception modulaire des systèmes Ultium, mais aussi aux progrès, en termes d’ingénierie, en la technologie de la batterie, ainsi que l’utilisation d’outils de développement virtuels. Sans parler des leçons tirées du nouveau GMC Hummer EV.

A titre d’exemple, GM cite le cas emblématique – pour le marché nord-américain bien sûr – des gros pick-up, qui jusqu’à présent avaient un temps de développement moyen de 50 mois, et qui, désormais, ne prendront que 26 mois. . Tout cela grâce à un processus d’outillage simplifié, ainsi qu’à une intégration plus étroite entre la conception et l’ingénierie.

