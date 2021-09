Gene Simmons teste positif pour COVID-19 et Kiss continue de reporter les dates de tournée | Garage de pierre

Rubson AERO 360° Absorbeur d'humidité pour pièces de 20 m², déshumidificateur d'air anti odeurs & anti moisissure, inclus 1 recharge neutre de 450 g

Absorbeur d'odeurs & d'humidité – L'AERO 360° est la solution pour absorber l'excès d'humidité et neutraliser les mauvaises odeurs. Il est idéal pour des pièces jusqu'à 20 m². Purificateur d'air – Contribue à assainir l'air. En réduisant l'humidité, l'absorbeur d'humidité Rubson aide à prévenir le développement des moisissures et acariens, sources d'allergies. Sûr & silencieux – Le déshumidificateur Rubson fonctionne sans électricité et offre une sécurité maximale grâce à son système anti-renversement. Les recharges durent jusqu'à 3 mois*. Facile à utiliser – L'appareil est facile à recharger et est doté d’un bouchon de vidange. Il dispose d'un indicateur qui signale que la recharge doit être changée. Contenu de l’emballage – Rubson AERO 360° absorbeur d’humidité rechargeable, fabriqué à partir de 60% de plastique recyclé, anti moisissures et odeurs, contient 1 appareil et 1 recharge de 450 g.