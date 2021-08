Gene Simmons est favorable aux vaccinations obligatoires de concert

Gene Simmons, bassiste de l’emblématique groupe de rock Kiss, s’est proclamé favorable au caractère obligatoire du vaccin contre le Covid-19 parmi ceux qui assistent à tout concert tant que dure le contingence sanitaire contre la pandémie.

Lors d’une conversation avec Ultimate Classic Rock, Simmons a partagé son expérience de retour sur scène après la pandémie, alors que Kiss se prépare à reprendre sa tournée mondiale «End of The Road» aux États-Unis.

« Mon opinion serait que tout le monde a l’obligation de se faire vacciner », a déclaré Simmons. « J’espère que tout le monde va porter son masque. Mais nous ne pouvons contrôler que ce que nous pouvons contrôler et différents États et pays ont des règles différentes ». Le musicien a également évoqué l’argument de certaines personnes sur la manière dont les restrictions imposées par le Covid-19 portent atteinte aux libertés individuelles.

« C’est drôle, parce que vous n’avez pas le droit de conduire sur une autoroute dans une voiture sans ceinture de sécurité », a déclaré le bassiste de Kiss. « Vous devez vous arrêter au feu rouge. Ce n’est pas un droit que vous avez. Et tu n’as pas le droit de marcher nu dans la rue. Ce ne sont pas des idées qui menacent votre vie. On parle d’une foutue pandémie et des gens qui la combattent ».

Gene Simmons attribue ce genre de pensée chez les Américains à l’ancien président Donald Trump. Il a également révélé que toutes les rencontres avec les fans dans les coulisses ont été annulées par mesure de précaution supplémentaire dans leurs concerts, et que chacun des travailleurs de la production du spectacle doit utiliser son masque, en plus d’être vacciné.

Ce n’est pas la première fois que Gene Simmons se prononce en faveur de mesures sanitaires face à la pandémie. Il aurait auparavant critiqué tous ceux qui refusaient de porter un masque dans les espaces publics, en plus d’encourager ses fans à éviter les plaintes contre le confinement obligatoire au cours de l’année écoulée.