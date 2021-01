Gene Simmons déclare que "le rocher est mort"

Le membre de Baiser, Gene Simmons, est resté ferme sur certains commentaires précédents dans lesquels il déclarait que « Le rock est mort. »

Dans l’année 2014, le bassiste de Baiser a déclaré que les maisons de disques n’avaient pas soutenu adéquatement les artistes du genre et a déclaré que le Roche il était, « enfin mort ».







Maintenant, Simmons est resté fidèle à ses déclarations initiales, ajoutant qu’il existe des groupes populaires, mais cela ne signifie pas qu’ils sont « emblématiques et que leur héritage est pour toute l’histoire ».

« Le rock est mort. Et c’est parce que les nouveaux groupes n’ont pas pris le temps de créer du glamour, de l’excitation et des trucs épiques … je veux dire, Foo combattants C’est un groupe phénoménal, mais c’est un groupe d’il y a 20 ans ».

« Dans 1988 tu pouvais voir en arrière et tu avais Elvis, les Beatles, Jimi Hendrix, Pierres qui roulent et bien d’autres … dans le genre Disque, tu avais Madone et il y avait le Hard Rock, avec AC DC, peut-être nous, un peu plus ».







« Dites-moi, qui sont les nouveaux Beatles? Tu ne peux pas. Il y a des groupes populaires, Bts C’est très populaire. Toutes sortes de groupes très populaires. Cela ne veut pas dire qu’ils sont emblématiques et que leur héritage est pour toute l’histoire. C’est différent », a-t-il ajouté. Simmons.







Lorsqu’on lui a demandé lequel des groupes actuels serait considéré comme emblématique dans 30 ans, Simmons a répondu: «J’en doute. Parce que le caractère unique que signifiaient les Beatles, c’était un groupe qui écrivait ses propres chansons, les arrangeait, les produisait et jouait la plupart des instruments, pas des morceaux d’accompagnement. Aucune amélioration numérique. Pas de correction vocale. Oui, cela ne se reproduira plus ».

Cependant, Simmons également reconnu Billie Eilish et Lady Gaga comme ses artistes pop préférés du moment, «je pense Billie Eilish Elle est fantastique… elle est intéressante car avec son frère, ils écrivent tout le matériel et ils sont uniques à leur manière. Lady Gaga elle est fantastique dans la catégorie féminine. Elle écrit son propre matériel et peut chanter comme personne dans l’industrie, elle écrit ses propres chansons, joue du piano, elle peut le faire. «