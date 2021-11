Gene Simmons considère les personnes non vaccinées comme des « ennemis »

Tongou TOMG3-63 4 pôles MCB 6A-63A AC 110 V / 230 V / 400 V 4.5KA Type B disjoncteur miniature sur Rail DIN

Caractéristiques:1. Le mini disjoncteur est destiné à un fonctionnement non professionnel par des personnes non formées et aucun entretien nest requis2. Les conditions et applications satisfaisantes mentionnées ci-dessus, le MCB avec dispositif indicateur «ON-OFF» est considéré comme approprié pour la fonction disolation.3. Il est recommandé dinstaller des dispositifs particuliers tels que les dispositifs de protection contre les surtensions, les parafoudres, etc. sur la ligne en amont du MCB par mesure de précaution contre les surtensions et les courants potentiels se produisant sur son côté dentrée dalimentation.4. La courbe de déclenchement appropriée étant choisie et correctement installée, le MCB déclenche et coupe son circuit protégé en cas de défaut, et assure ainsi une protection contre les chocs électriques.Spécification:Nom de la marque: TONGOUNom du modèle: TOMG3-63Pôle No: 4PTension nominale: AC 110V / 230V / 400VCourant nominal: 6A/10A/16A/20A/25A / 32A / 40A/50A / 63ACourbe de déclenchement: Type BCapacité nominale de court-circuit: 4,5 KATension de tenue aux chocs nominale: 6,2 kVFréquence nominale: AC 50 / 60HzEndurance électromécanique: 6000Certificat: CE CCCNorme: CEI 60898Installation: montage sur rail DINEmballage inclus:1 x disjoncteur