Gene Simmons a des téléspectateurs dans les points de suture avec la raison pour laquelle il ne boit jamais ou ne prend pas de drogue

Kiss musicien Gene Simmons avait Bonjour Bretagne les téléspectateurs ont eu des points de suture plus tôt lorsqu’il a été interviewé sur son style de vie «propre», après avoir conseillé aux gens d’éviter l’alcool et la drogue s’ils veulent que certains, ahem, appendices fonctionnent.

Simmons, 72 ans, est connu pour son alter-ego théâtral The Demon, avec une langue de serpent et un maquillage noir et blanc épais.

Mais le rockeur vit un style de vie beaucoup plus terre-à-terre que ne le suggère sa flamboyance sur scène, après avoir raconté Bonjour Bretagne accueille Adil Ray et Charlotte Hawkins sur les avantages de vivre sans drogue ni alcool, y compris dans la chambre.

Levant la main vers la caméra, Simmons a déclaré: « Les enfants, si vous ne consommez pas de drogue et que vous ne fumez pas ou ne buvez pas, vous pouvez tenir votre main devant votre visage et cela ne le fera pas. »

Pour illustrer son propos, il a commencé à lui serrer la main en ajoutant : « C’est comme un moteur de voiture – si vous mettez du sable dedans avec le carburant, ça ne marchera pas et vous ne vivrez pas longtemps mon pote. »

Simmons a poursuivi en expliquant les joies de la « vie propre », en disant : « Au fait, [it] enlève beaucoup de lignes sur votre visage – je ne porte pas de maquillage du tout.

« Vous devriez me voir cependant, je porte plus de maquillage et des talons plus hauts que les femmes.

« Une vie propre – entourez-vous sans stress, juste des amis. Allez moins au pub, ne faites pas ce genre de choses. Tu vas finir par vomir sur les chaussures d’une fille quand tu bavardes. »

1 crédit

Simmons a ajouté : « Vous ne vous en souviendrez pas et si vous buvez suffisamment, votre fessée ne fonctionnera pas. Ne le fais pas.

Lorsque Ray a demandé à la star comment il avait réussi à éviter de tels vices tout en travaillant au sein de l’industrie de la musique réputée débauchée, il a répondu : « Le mot non est dans le dictionnaire. Pour ceux d’entre vous qui font partie de la génération Z, un dictionnaire est fait de papier et il y a des mots dedans et il vous dit ce que signifient les mots ! »

De nombreux téléspectateurs ont tweeté pour partager leur amusement au cours de l’interview, l’un d’entre eux écrivant : « @GMB a adoré l’interview de Gene Simmons, il m’a tellement fait rire. Génial ! »

Quelqu’un d’autre était d’accord : « Il est drôle [crying with laughter emoji]. »

Un troisième a dit que c’était « incroyable » de voir Simmons au programme, tandis qu’un autre a dit qu’il était un « rebord ».