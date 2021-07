Gene Hackman partage une anecdote hilarante sur Superman en hommage à Richard Donner

Gene Hackman a peut-être pris sa retraite d’acteur et mène une vie principalement privée depuis qu’il s’est éloigné du grand public hollywoodien, mais il a pris le temps de relayer une anecdote humoristique sur Superman réalisateur Richard Donner, honorant l’icône légendaire du cinéma après son décès.

Lorsque la nouvelle du décès de Donner a éclaté lundi, les médias sociaux ont été inondés de sympathie de la part des fans, des collègues et de nombreuses stars avec lesquelles le réalisateur avait travaillé et influencé au fil des décennies, notamment Antonio Banderas, Steven Spielberg, Zack Snyder et bien d’autres.

Gene Hackman, qui a joué Lex Luthor dans Superman, a pleuré le réalisateur avec une interview plus traditionnelle, étant quelqu’un qui n’a jamais ressenti le besoin de rejoindre le train des médias sociaux. Parler à Le journaliste hollywoodien, Hackman s’en souvint.

« Je me suis présenté pour le premier jour des tests de maquillage pour Superman avec une belle moustache Lex Luthor, j’avais grandi pour le rôle. Dick, portant sa propre belle moustache, m’a dit que la mienne devait partir. Il a promis de perdre le sien si je faisais le mien. Fidèle à sa parole, il a célébré mon dernier coup de rasoir en retirant allègrement les fausses moustaches qu’il avait acquises pour l’occasion. Dick l’a rendu amusant, et c’est pourquoi les films ont tourné de cette façon aussi. »

La mémoire de Hackman du réalisateur n’est pas la seule histoire à refaire surface après sa mort, comme un clip de Richard Donner parler dans un documentaire « making-of » sur le film a été partagé entre un certain nombre de fans. Dans le clip, Donner se souvient de sa réaction en apprenant combien d’argent Marlon Brando était payé pour son rôle dans le film, qui s’élevait à 3,7 millions de dollars et une réduction des bénéfices de 11,75 % pour le grand total de 13 jours de travail dans le rôle de Jor -El, le père de Superman.

« Quand je suis arrivé sur la photo pour la première fois et que j’ai entendu combien Marlon Brando avait été payé pour cela, j’étais vraiment contrarié, car cela semblait être beaucoup plus d’argent que n’importe qui », a déclaré Donner dans le documentaire. C’est plus tard qu’il se corrigera et avouera: « Mais alors travailler avec lui et le voir sur film, pour moi, il est sous-payé. »

Le décès de Donner a vu de nombreux producteurs, réalisateurs et stars revivre leurs propres souvenirs de lui, comment il les avait aidés à entrer dans l’industrie, défendu leur travail ou simplement ajouté de l’inspiration aux films qu’il avait réalisés. Bien qu’il y ait de nombreux réalisateurs avec lesquels on dit souvent qu’il est difficile de travailler avec, Donner semble avoir été un réalisateur qui a toujours fait tout son possible pour s’assurer que tout le monde avait la chance de faire ce qu’il voulait dans l’industrie, et si il pourrait les aider, il le ferait.

Le patron de Marvel, Kevin Feige, a publié une déclaration sincère, détaillant comment Donner l’a aidé à obtenir son premier emploi de bureau à Hollywood, et l’a nourri tout au long de ses premières années. Ligue des justiciers le réalisateur Zack Snyder a simplement commenté que Donner « m’a aidé à croire ». Avec une telle effusion publique, il est clair de voir la grande perte qui a résulté de la mort de Donner, et il semble qu’il y ait un grand trou à Hollywood après son décès. Cette histoire provient du Hollywood Reporter.

Sujets : Superman