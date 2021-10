Gene Hackman célèbre le 50e anniversaire de French Connection avec sa première interview en 10 ans

Célébrant son 50e anniversaire cette année, La connexion française créé dans les salles le 7 octobre 1971, mettant en vedette Gene Hackman dans le rôle de Jimmy ‘Popeye’ Doyle et Roy Scheider dans le rôle de Buddy Russo, deux flics de New York du Bureau des stupéfiants qui tombent sur un travail de contrebande de drogue avec une connexion française. Le film était basé sur l’histoire vraie et sensationnelle des détectives réels Eddie Egan et Sonny Grosso.

La toile de fond granuleuse de la ville de New York était un personnage à part entière. Réalisateur Guillaume Friedkin et ses acteurs et son équipe ont parcouru les rues de la ville en utilisant le cinéma de guérilla pour réaliser sa vision. Cette semaine a marqué son 50e anniversaire et Gene Hackman a rejoint William Friedkin pour discuter du célèbre classique.

En commençant par cette poursuite en voiture, Friedkin admet que cela a manifestement été fait illégalement. « J’étais comme le capitaine Achab poursuivant la baleine. [I had] une confiance suprême, une sorte d’assurance de somnambule. Aussi réussi que fût le film, je ne ferais pas ça maintenant. J’avais mis la vie des gens en danger. »

Randy Jurgensen, le détective du NYPD qui consultera plus tard sur la controverse de Friedkin Croisière et Donnie Brasco, des films basés sur ses cas, était sur le plateau pour montrer son badge lorsqu’ils ont été interrogés par les autorités pendant le tournage. Friedkin, lui-même, a repris le travail de la caméra, car il ne voulait pas risquer leur vie, et ils l’ont fait ! La Pontiac Le Mans gréée de trois caméras, a déchiré les rues et les voies ferrées, conduite par le cascadeur Bill Hickman, « Nous ne pouvions pas nous permettre une voiture caméra. »

Friedkin explique comment obtenir des permis pour tirer dans le train lui-même. Vous avez besoin de 40 000 € et d’un aller simple pour la Jamaïque. « ‘Si je vous donne la permission de le faire, je serai licencié' », aurait expliqué le responsable de la ville lorsque Friedkin a demandé pourquoi un vol de retour n’était pas nécessaire.

Pour ce qui est de Gene Hackman, qui a donné sa première interview en une décennie, ses réflexions sur le film sont simples. « Je n’ai pas vu le film depuis la première projection dans une salle de vision sombre et minuscule dans les installations d’une société de post-production il y a 50 ans. Si le film a un héritage, je ne sais pas ce que ce serait. À l’époque, cela m’a semblé être l’histoire respectueuse d’un flic qui était simplement capable de résoudre et de mettre un terme à la tentative d’une grande famille criminelle d’infiltrer la scène de la drogue à New York. » Il autorise cela à son tour alors que Jimmy ‘Popeye’ Doyle lui a ouvert pas mal de portes. « Le film m’a certainement aidé dans ma carrière, et j’en suis reconnaissant. »

Quant à faire un autre film ? « Je ne sais pas. Si je pouvais le faire dans ma propre maison, peut-être, sans qu’ils ne dérangent rien et juste une ou deux personnes. »

« Je pense que nous allons nous en sortir », se souvient Friedkin avoir dit à son producteur lors du tournage terminé. « Mais ne préparez pas votre discours aux Oscars. » Lorsqu’on lui a demandé comment il pensait que les nouveaux téléspectateurs devraient interpréter le film, Friedkin a déclaré: « Je pense que ce qu’il faut retenir, c’est que c’est un sacré bon film d’action. »

Friedkin aurait la surprise de sa carrière en tant que La connexion française a été nominé pour 7 Oscars et en a remporté 5, dont celui du meilleur film (Philip D’Antoni), du meilleur acteur dans un rôle principal (Hackman), du meilleur réalisateur (Friedkin), du meilleur scénario, d’un scénario basé sur du matériel d’un autre support (Ernest Tidyman) et Meilleur montage de film (Gerald B. Greenberg).

Je m’en voudrais de ne pas inclure la poursuite en voiture pour battre toutes les poursuites en voiture. Juste au cas où vous n’auriez pas déjà sorti votre copie de La connexion française pour faire le tour ultime. Cette nouvelle vient du NYPost.

