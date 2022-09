Gen V : le spin off de The Boys met fin à ses enregistrements

Le spin-off de »Les garçons »titré »Génération V », vient d’annoncer qu’il vient de terminer ses enregistrements, partageant une série d’images des coulisses avec le casting officiel de la nouvelle émission. Posté sur les réseaux sociaux Première vidéole service de streaming s’est chargé de confirmer que le tournage était officiellement terminé.

« Non, nous ne vous dirons toujours pas quand il sortira », indique le message. Les photos incluaient les membres de la distribution Jaz Sinclair, Thor de Londres, maddie phillips, Asa Germann, Chance Perdomo, Patrick Schwarzenegger Oui Lizzie Broadway. Broadway a également partagé sa propre photo des coulisses pour célébrer le statut d’achèvement du spectacle, ainsi qu’une photo de son personnage, Emma Shaw.

C’est un enveloppement #GenV – préparez-vous à faire un putain de tour ! Merci à nos brillants Showrunners, écrivains de génie et réalisateurs visionnaires. & Merci à l’équipage – vous êtes les vrais super-héros J’espère qu’Emma touche ton cœur autant qu’elle a touché le mien. pic.twitter.com/haN3Gcy3Ou – Lizze Broadway (@BroadwayLizze)

Pour le moment, il n’y a pas beaucoup d’informations sur ce dont traitera cette nouvelle série sur le thème de l’école. Le spin-off était produit plus tôt sous le titre » The Boys Presents: Varsity », qui sera plus tard changé en » Gen V », confirmé comme titre officiel.

La série se concentrera sur la vie de jeunes Supes qui fréquentent l’école de lutte contre le crime de l’Université Godolkin. Détenu et exploité par Vought International, les étudiants sont formés dans le cadre de compétitions inspirées des Hunger Games.

Avec la fin du tournage de » Gen V » et la prochaine saison de » The Boys » commençant la production, il a été confirmé que les événements survenus dans » The Boys » saison 3 auront un impact sur le spin off événements.

Eric Kripke, qui est également producteur du spin-off, a précédemment mentionné qu’il ne s’agissait pas d’une histoire complètement distincte et que « Gen V » jouera un rôle dans la franchise. « Il y a Soldier Boy et ainsi de suite, mais aussi de nouvelles histoires qui se déroulent dans cette saison du spin-off que nous devons reprendre et reporter dans la saison 4 de la série », a-t-il déclaré.

Actuellement, « Gen V » n’a pas de date de sortie officielle, mais il sait qu’il arrivera en exclusivité sur la plateforme de streaming Prime Video.