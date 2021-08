Gemma Chan parle de jouer un personnage MCU différent dans Marvel’s Eternals

Bien qu’il soit possible que Marvel commence bientôt à manquer d’acteurs qui ne sont pas apparus dans l’un de leurs films, Éternels La star Gemma Chan a remporté le rare honneur de jouer le rôle de deux personnages différents au sein de l’univers cinématographique Marvel. Bien qu’il y en ait encore quelques-uns qui attendent leur appel à la plus grande histoire en évolution de l’histoire du cinéma, le rôle de Chan dans Éternels est son deuxième après avoir déjà joué dans Capitaine Marvel, bien que sous une peau bleue.

S’adressant à ‘Empire’, Chan a révélé comment une rencontre avec Kevin Feige alors qu’il était sur la piste promotionnelle pour Asiatiques riches et fous, a conduit à une nouvelle fissure au fouet Marvel à la suite de ce qu’elle supposait avoir été son badinage avec le MCU en 2019.

« Je me sens très chanceux d’avoir été accueilli de nouveau dans le MCU si vite après ma première comparution ; l’accueil a été très chaleureux. Je me sens chanceux parce que nous avons eu beaucoup de croisements dans l’équipe entre les deux films, donc il y avait une continuité dans ce sens, mais ce sont des projets complètement différents, à des moments complètement différents, les personnages sont différents. »

Dans Capitaine Marvel, Gemma Chan est apparu sous le nom de Minn-Erva, un méchant à la peau bleue qui faisait partie de la Kree Starforce, dirigée par Jude Law. Bien sûr, face à celle de Brie Larson Capitaine Marvel n’allait jamais bien se terminer, et le personnage de Chan n’a pas atteint la fin du film, ce qui signifie apparemment que son temps dans le monde Marvel était terminé. Cette fois, cela semble plus positif pour Chan, apparaissant du côté du bon joueur de Sersi, un personnage que, comme beaucoup de choses sur le film, nous en savons très peu, mais dont le patron de Marvel, Feige, a déclaré dans une interview avec ‘Variety’ était « le principal personnage du film. » Comme nous le savons avec de nombreux acteurs principaux, il s’agit généralement d’une solide garantie d’au moins deux autres apparitions dans la franchise à l’avenir.

Gagner une deuxième bouchée de la cerise Marvel, surtout si peu de temps après sa première apparition, devrait faire que Chan se sente spéciale. Elle rejoint le très petit nombre d’acteurs qui ont interprété plus d’un personnage de Marvel à l’écran, dont Chris Evans, qui est entré et quitté le MCU en tant que Captain America, mais une décennie plus tôt, il a joué The Human Torch dans Les quatre Fantastiques série et future star de Lame Mahershala Ali, qui est apparu dans la série télévisée de Luc Cage comme Cornell « Cottonmouth » Stokes.

Bien qu’il n’y ait pratiquement rien qui soit donné sur Éternels, on attend énormément du film qu’il fournisse un moment charnière au sein de la phase quatre du MCU à son arrivée en novembre. La première bande-annonce a battu des records avec son nombre de visionnages, et bien qu’elle soit intentionnellement vague, elle a créé un battage médiatique pour le film qui ne fera que continuer à croître à mesure que nous verrons les premiers films de la phase quatre arriver dans les cinémas au cours des prochains mois. Où beaucoup s’inquiétaient de la façon dont Marvel parviendrait à maintenir l’énergie après sa vidange Guerre de l’infini et Fin du jeu versements dans le Vengeurs franchise, jusqu’à présent, il ne semble y avoir aucun signe de baisse chez ceux qui veulent juste revoir le MCU sur grand écran après une interruption induite par une pandémie. Éternels arrive en salles le 5 novembre 2021.

Sujets : Éternels