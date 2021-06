Gelée ! La bande-annonce donne à Yogi Bear et ses amis une cure de jouvence moderne sur HBO Max

HBO Max a publié la bande-annonce officielle de Gelée !, la prochaine série animée de CH Greenblatt. Le dessin animé est la première série officielle à présenter Yogi Bear depuis le début des années 90 Yo Yogi !, et le célèbre ours animé a fait peau neuve pour le nouveau spectacle. Avant sa première sur HBO Max le 29 juillet, vous pouvez avoir un aperçu de la série en regardant la nouvelle bande-annonce ci-dessous.

Une ligne de connexion pour la série se lit comme suit : « Bienvenue à Gelée ! Voyagez dans une ville magique où vous rencontrerez de nouveaux et anciens amis, y compris Ours Yogi, Cindy Bear, Boo Boo et Huckleberry Hound… et Jabberjaw et Top Cat et Snagglepuss et El Kabong et Wally Gator et Johnny Quest et Hadji et Shag Rugg et Captain Caveman et bien d’autres. »

« J’ai grandi en regardant des tonnes de dessins animés d’Hanna-Barbera et j’ai un amour profond pour ces personnages », a déclaré le showrunner et producteur exécutif CH Greenblatt dans un communiqué. « La quantité massive de personnages classiques et moins classiques que nous avons pu utiliser à partir de la bibliothèque Hanna-Barbera est ce qui fait vraiment le Gelée ! univers spécial. Plutôt que de recréer le sentiment des dessins animés du passé, nous voulions nous amuser de manière stupide et étrange avec ces personnages et élargir leurs personnalités pour leur donner plus de profondeur. »

Taquinant ce qui va arriver dans la série, Greenblatt a ajouté: « Il y a de fortes chances que s’il y a un personnage que vous aimez, vous le verrez éventuellement quelque part dans ce monde. Nous espérons que les fans de longue date apprécieront notre vision de ce monde, et nous sommes ravis que les parents présenter et apprécier leurs personnages préférés d’Hanna-Barbera avec leurs enfants. »

La série animée présente les talents vocaux de Jeff Berman (Yogi Bear, Wally Gator, Lippy the Lion), CH Greenblatt (Doggie Daddy, Boo-Boo Bear, Peter Potamus), Jim Conroy (Huckleberry Hound, Captain Caveman), Georgie Kidder ( Auggie Doggie, Brain), Grave Helbig (Cindy Bear, Granny Sweet), Niccole Thurman (Jabberjaw, Squiddly Diddly), Thomas Lennon (Top Cat), Ron Funches (Shag Rugg), Bernardo de Paula (El Kabong, Mildew Wolf), Dana Snyder (Snagglepuss) et Paul F. Tompkins (Magilla Gorilla).

La série comprend également Katie Grober (Yakky Doodle), Jenny Lorenzo (Bobbie Looey, Hardy Har Har, Choo-Choo), Fajer Al-Kaisi (Shazzan, Hadji), Lesley Nicol (Winsome Witch), Ulka Simone Mohanty (Loopy De Loop) et Andrew Frankel (Fantaisie-Fantaisie, Jonny Quest).

Cette série est la première production d’Hanna-Barbera depuis la fermeture du studio et la mort de ses fondateurs, William Hanna et Joseph Barbera. Gelée ! apporte une cure de jouvence aux personnages en réimaginant Yogi Bear et les autres favoris établis avec un style d’animation plus moderne. Les fans de longue date des anciens dessins animés peuvent avoir du mal à adopter le nouveau design, mais l’idée semble être que la série sera mieux reçue par les jeunes téléspectateurs si elle ressemble davantage aux autres dessins animés d’aujourd’hui.

Gelée ! sera présenté en première le jeudi 29 juillet sur HBO Max. Alors que le relooking de Yogi et de ses amis peut être choquant pour certains, de nombreux autres fans de Hanna-Barbera sont ravis de voir le retour du personnage. Il sera intéressant de voir comment la série se comportera avec les téléspectateurs lors de sa sortie le mois prochain.

