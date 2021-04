GeForce RTX 3080 Ti: sortie, prix possible et spécifications en un coup d’œil

Dernièrement, il y a eu de plus en plus de rumeurs selon lesquelles le Nvidia-Carte graphique GeForce RTX 3080 Ti au. Selon le site IT-Home en référence à une publication dans le forum chinois Expreview, le constructeur américain lancera la nouvelle carte sur 18 mai 2021 introduire officiellement. L’embargo sur les premiers rapports d’essais internationaux est dû le 24 mai tomber pendant exactement une semaine après la présentation du communiqué.

GeForce RTX 3080 Ti: la sortie devrait avoir lieu le 25 mai

Il n’y aura probablement pas de précommandes, car le lancement des précédents modèles RTX-30 était déjà assez cahoteux. Après tout, cette fois aussi, un petit contingent de cartes graphiques devrait faire face à une demande nettement plus élevée. De plus, il y a le problème croissant avec les scalpers et les opérateurs de fermes cryptographiques qui achètent de grandes quantités de cartes graphiques en très peu de temps. Ceux-ci sont ensuite soit revendus à des prix nettement surévalués sur des plateformes telles que eBay et Co., soit utilisés pour exploiter la crypto-monnaie.

Toutes les informations précédentes sur la GeForce RTX 3080 Ti

Jusqu’à présent, il n’y a aucune information officielle de Nvidia sur la GeForce RTX 3080 Ti. Cependant, on suppose que le RTX 3080 Ti à propos de Horloge de base de 1365 mégahertz ainsi qu’un Boost horloge de 1665 MHz dispose. En résumé, le RTX 3080 Ti un RTX 3090 divisé par deux avec une mémoire divisée par deux être.

En conséquence, le RTX 3080 Ti devrait se rapprocher des performances de sa grande sœur en termes de performances. Par rapport au RTX 3080 normal, un Augmentation des performances de 10 à 15% est sorti.

Les spécifications possibles du RTX 3080 Ti en comparaison