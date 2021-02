GeForce RTX 3060: Nvidia divise par deux les performances de minage parce que « le GPU est pour les joueurs! »

Jeudi prochain, 25 février 2021, le GeForce RTX 3060. Cependant, de nombreux clients craignent que la disponibilité de la cinquième carte graphique de l’architecture Ampère actuelle de Nvidia ne soit une fois de plus particulièrement bonne. Après tout, les grands frères du RTX 3060 étaient souvent utilisés en raison de leurs bonnes performances minières pour Cryptomonnaie tel que Bitcon à la mienne.

C’est exactement là que Nvidia entre en jeu et divise par deux les performances minières du RTX 3060, de sorte que la carte pour Fermes cryptographiques est moins attrayant. Sur le site officiel, Nvidia a annoncé que le GPU GeForce a été développé pour les joueurs et qu’ils veulent s’assurer que le GPU entre également entre les mains des joueurs.

RTX 3060: performance minière divisée par deux

Le constructeur limite le hashrate de la GeForce RTX 3060 avec un driver. Cela reconnaît certains attributs de l’algorithme pendant le minage et peut en conséquence réduire le hachage et donc l’efficacité de la carte de 50%.

La nouvelle série de cartes graphiques est destinée aux mineurs

Afin de répondre aux exigences spécifiques du Mines d’Ethereum pour rencontrer l’entreprise a annoncé le Nvidia CMP– ou Processeur d’extraction de crypto-monnaie-Ligne de produits pour l’exploitation minière professionnelle qui se passe de sorties d’image et a une tension et une fréquence de pointe de cœur inférieures, ce qui améliore l’efficacité énergétique dans l’exploitation minière. Ces produits ont été spécialement optimisés pour les exigences de l’exploitation minière et ne nécessitent pas les spécifications requises d’un GPU GeForce, c’est pourquoi ils n’ont aucune influence sur la disponibilité des GPU GeForce pour les joueurs.

La bonne réponse de Nvidia

Surtout à l’heure d’un marché des cartes graphiques hautement concurrentiel, la décision de Nvidia est un pas important et important dans la bonne direction. Bien que le RTX 3060 devrait encore être épuisé d’ici peu de temps jeudi prochain, à plus long terme, le fabricant donne un signal clair avec sa limitation artificielle dans l’exploitation minière. Dans tous les cas, il sera intéressant de voir si Nvidia travaillera plus intensément sur d’autres solutions à l’avenir pour rendre les cartes graphiques de jeu moins attrayantes pour les mineurs.