Geezer Butler de Black Sabbath travaille sur son autobiographie

Dans le monde du heavy metal, il y a tellement de légendes et d’anecdotes qui se racontent qu’il est naturel que les personnes impliquées, parfois dans des versions exagérées d’événements, décident de les raconter elles-mêmes. Tel est le cas de Geezer Butler, bassiste du groupe mythique Black Sabbath.

Le musicien a annoncé qu’il travaillait sur son autobiographie, assurant qu’il était déjà à mi-chemin de son écriture. Son objectif, souligne-t-il, est de donner à ses petits-enfants un aperçu de son passé dans le monde de la musique.

«J’ai commencé parce que mes parents sont morts, j’aurais toujours aimé leur demander plus que je ne savais à leur sujet», a déclaré le musicien lors d’une conversation avec Cleveland.com. «Je ne sais vraiment pas grand-chose de ma mère et de mon père parce qu’ils étaient toujours là. J’ai donc commencé à écrire mes mémoires pour que mes petits-enfants les lisent, et c’était amusant de le faire. «

Le musicien a annoncé qu’il était déjà au milieu du livre, qu’il aborde depuis ses années de jeunesse dans la ville de Birmingham. Au cours du même entretien, majordome Il a également commenté ses «années folles» à vivre avec ses camarades de classe. Sabbat noir dans la ville de Les anges dans les années 70.

majordome rappelle qu’à cette époque, le groupe avait l’habitude d’avoir de grandes quantités de cocaïne dans le lieu, soulignant qu’il s’agissait d’un grand seau sur une table. « Un jour Ozzy Je remarque ce bouton sous l’une des fenêtres. Il a continué à faire pression, demandant ce qu’il faisait. La prochaine chose qui s’est produite est que la police est arrivée, c’était un bouton de panique. Et nous étions là avec notre grand seau de cocaïne ».

majordome Il raconte qu’avant que les agents des forces de l’ordre ne remarquent quoi que ce soit de bizarre dans le département, ils ont dû jeter tous les médicaments dans les toilettes avant d’avoir plus de problèmes.

Récemment, Bill Wards, le batteur d’origine du groupe, a exprimé son désir de rencontrer ses compagnons pour faire un dernier album. Bien qu’ayant quitté le groupe en 2012, Quartier, Je tiens à souligner que vous n’en avez pas fini avec l’héritage de Black Sabbath. Le guitariste Tommy Iommi Il a également révélé qu’il était en pourparlers pour faire un film sur sa vie.