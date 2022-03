Geena Davis jouera dans un drame juridique mère-fils pour CBS Pilot

Une nouvelle incroyable pour les fans de Geena Davis : l’actrice oscarisée revient à la télévision. Selon Deadline, l’actrice devrait jouer dans un prochain pilote de CBS dans le cadre de la distribution principale. Le drame juridique verra Davis comme une mère qui est forcée de renouer avec son fils détective après avoir été témoin de la dissolution de son propre mariage. Le personnage de Davis est décrit comme une avocate « pointue comme un rasoir » et son fils un détective privé « talentueux ». Nous verrons donc très probablement le couple travailler ensemble sur une affaire ou deux.

CBS a publié une description officielle du personnage de Davis, Joan, et un synopsis de la série : « Joan est une avocate affûtée comme un rasoir et une autodidacte qui s’est inscrite à la faculté de droit pour subvenir aux besoins de ses trois enfants lorsque son premier mari est décédé. Très autoritaire et toujours soucieuse des apparences, Joan doit compter sur Todd, son enfant le moins fiable, lorsque son 2e mariage se défait mystérieusement. Et même si elle ne peut tolérer les tactiques moins que légales de Todd, elle est impressionnée par sa capacité à dénicher des informations. Embaucher Todd pour travailler dans son bureau est-il un pari sérieux ? »

FILM VIDÉO DU JOUR

La nouvelle entreprise de Geena Davis n’a pas encore de nom, mais nous avons hâte de la voir dans un autre rôle exceptionnel







La série est créée par Scott Prendergast, connu pour la série animée de MTV Match à mort de célébrités, dans lequel des versions satiriques de célébrités font ce que le titre suggère. Prendergast a également écrit la série Wilfred, une émission sur un gars qui voit son chien comme un homme adulte. De plus, CBS a une longue histoire de développement et de diffusion de drames juridiques tels que Perry Mason, JAG, juge Amyet acclamé par la critique La bonne épouse.

Davis a eu une carrière formidable de plus de 40 ans. Les rôles de Davis à la télévision lui ont même valu une nomination aux Emmy Awards pour avoir incarné la toute première femme présidente des États-Unis en Commandant en chef. L’acteur a également joué dans des rôles récurrents dans Fox’s L’Exorciste, ABC L’anatomie de Greyde Netflix She-Ra et les princesses du pouvoiret elle a même joué un rôle dans Netflix LUEUR. Si le pilote est choisi pour ce drame de CBS, cela marquera le premier rôle principal de Davis à la télévision depuis qu’il a joué à POTUS.





Au-delà de la télévision, le rôle de Davis dans le cinéma a également été assez extraordinaire. Davis a remporté un Oscar pour sa performance dans Le touriste accidentelet elle a également joué dans des classiques modernes tels que Thelma & Louise, La Mouche et Beetlejuice. Plus récemment, on peut aussi la voir dans Ava aux côtés de Jessica Chastain et Le Batman vedette Colin Farrell. En 2019, Davis a reçu le prix humanitaire Jean Hersholt.

L’actrice continue également de travailler pour le compte de son institut, Institut Geena Davis sur le genre dans les médias, s’exprimant pour améliorer la représentation des femmes dans les médias et pour réduire les inégalités à Hollywood et les stéréotypes des femmes par l’industrie dominée par les hommes. Elle a produit et joué dans le documentaire Cela change tout, qui attire l’attention et vise à réformer la disparité entre les sexes à Hollywood.









Parents TV Council fustige Disney + pour avoir ajouté du contenu mature comme Daredevil et The Punisher

Lire la suite





A propos de l’auteur