Gears of War dévoilera prochainement des informations sur son adaptation au cinéma

Le producteur de »Gears of War » Dylan Clarka fait une annonce officielle lors d’une interview où il a parlé de l’adaptation cinématographique tant attendue du jeu légendaire pour la Xbox 360. Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait donner des informations sur la bande »Gears of War », Clark n’a pu que répondre »non ».

Pourtant, il s’est donné la liberté de dire ce qui suit. « Je suis content que tu sois intéressé… C’est quelque chose qui me passionne depuis longtemps. Je pense qu’il y aura une annonce très bientôt. »

Développé par Jeux épiques »Gears of War » était l’un des jeux exclusifs à la console les plus populaires de microsoftla Xbox 360. C’était en 2007 quand Cinéma nouvelle lignea acquis les droits cinématographiques de la saga, bien que le projet ait longtemps été relégué, restant en développement indéfini au grand dam des fans de la franchise.

Cela pourrait aussi vous intéresser : La deuxième partie de « Beetlejuice » est en production.

Plusieurs stars d’Hollywood ont inclus leurs noms dans la conversation autour de »Gears of War », y compris l’acteur »Guardians of the Galaxy », dave baptistequi a précédemment exprimé qu’il aimerait jouer le protagoniste de » Gears », Marcus Phénix.

« Cela m’est arrivé une fois dans ma carrière : ils voulaient me parler de ‘Fast and the Furious’, et j’ai dit ‘Ça ne m’intéresse pas, parlons de Marcus Fenix…' » L’admiration de Bautista pour la franchise ne lui a pas encore valu un rôle officiel dans le film, bien qu’il soit apparu dans le jeu vidéo de la franchise. »engrenages 5 » 2019 pour Xbox One en tant que personnage jouable.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Jason Momoa participera au prochain fast and furious.







La saga »Gears of War » est un jeu de tir à la troisième personne qui raconte l’histoire de l’escouade Delta commandée par Marcus Fenix. La Coalition des gouvernements ordonnésdevra faire face à la Horde de sauterellesune sorte d’êtres extraterrestres qui menacent de mettre fin à la vie des humains.

Après avoir terminé l’histoire de Marcus Fenix ​​​​avec la trilogie »Gears of War », »Gears of War 4 » est sorti pour le Xbox One, poursuivant l’héritage de Fenix ​​​​avec son fils étant le protagoniste de cet épisode. Le dernier jeu de la saga a été celui sorti en 2019 »Gears 5 ».

En plus de captiver les fans avec une action explosive et un gameplay primé, la franchise »Gears of War » a trouvé une place spéciale dans le cœur des joueurs grâce à son histoire acclamée par la critique et son doublage, y compris la version de l’Amérique latine, a donné les voix des personnages que beaucoup aimaient, étant l’un des jeux Xbox la plus jouée sur le territoire mexicain.