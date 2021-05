Gears of War 3 désormais jouable sur un Devkit PS3

WD_BLACK P10 Game Drive WDBAZC0020BBK - Call of Duty: Black Ops Cold War Special Edition - disque dur - 2 To - USB 3.2 Gen 1

2 To pour stocker la gamme Call of Duty : Black Ops Cold War (pour PC, Xbox One , ou PS4 seulement), les futures mises à jour, et les jeux supplémentairesÉquipé de 1100 points Call of DutyFormat portable avec face avant métallique à gravure Call of Duty au laser pour le jeu en déplacementUn disque de jeu haut de gamme utilisant notre plateforme technologique de disque dur haute performanceGarantie limitée de 3 ans, spécialement conçue pour les joueurs de Call of Duty et basée sur la qualité et la fiabilité de WD_BLACK .Compatible avec la Xbox Series X S (pour les jeux Xbox One seulement) et la PlayStation 5 (pour les jeux PS4 seulement) WD_BLACK P10 Game Drive WDBAZC0020BBK - Call of Duty: Black Ops Cold War Special Edition - disque dur - 2 To - externe (portable) - USB 3.2 Gen 1 - noir - Offre exclusivement réservée aux professionnels