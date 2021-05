Gaza voit des signes d’armes chimiques dans les attaques israéliennes

Elizabeth Arden Prevage® Fond de Teint Anti-âge IPS 30

Une avancée révolutionnaire dans le maquillage anti-âge. A base d'Idébénone*, l'antioxydant le plus puissant, ce complexe exclusif répare la peau en permanence, jour après jour. La peau est instantanément parfaite, lisse, raffermie et éclatante. PREVAGE® Fond de Teint Anti-âge s'attaque aux signes du vieillissement en contribuant à réduire l'apparence des rides et des ridules tout au long de la journée. Ce fond de teint liquide super fluide crée un teint lumineux qui tient toute la journée. Sa formule légère offre une couvrance moyenne pour un teint éclatant et sans défaut. Résultats immédiats** : - 97 % des femmes déclarent que le fond de teint fond uniformément et s'applique facilement - 96 % des femmes déclarent que le fond de teint leur apporte une couvrance naturelle - 95 % des femmes constatent une amélioration immédiate de l'aspect global de leur peau - 93 % des femmes déclarent qu'il estompe visiblement les ridules, les rides et les imperfections - 91 % des femmes disent ne pas avoir l'impression de porter un fond de teint *L'action de l'Idébénone contenu dans PREVAGE® surpasse celle des antioxydants utilisés dans les produits pour le visage - acide férulique, acide alpha-lipoïque, kinétine, vitamine C, vitamine E, ubiquinone et resvératrol - en termes de protection environnementale contre le stress oxydatif causé par l'exposition au soleil, la fumée et la pollution. **Basé sur une étude réalisée aux États-Unis auprès de 110 femmes de 30 à 55 ans après 15 minutes et 24 heures de tenue.