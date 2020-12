Gay Black poignardé parce qu’il «  habille une femme  »

Anthony Crumbley a été laissé avec des blessures mortelles après un coup de couteau brutal à Boston. (Twitter)

Anthony Crumbley, un Noir gay, dit qu’il a été poignardé et laissé pour mort parce qu’il «s’habille très femme» – mais l’attaque brutale n’est pas traitée comme un crime de haine.

Crumbley, 25 ans, a été agressé par deux hommes et une femme le 18 décembre dans le quartier West Broadway de Boston alors qu’il rentrait d’un bar à pied vers 22h45.

Les deux hommes l’ont poignardé au cou et à l’estomac avant que le trio ne s’enfuie, le laissant dans une mare de son propre sang, a-t-il déclaré. CBS affilier WBZ-TV.

Crumbley – qui agit en tant que tuteur exclusif de sa sœur de 12 ans après que leur mère soit décédée d’un cancer l’année dernière – a passé Noël à se rétablir au Boston Medical Center et a été grièvement blessé à la suite de l’attaque.

Il est resté dans le coma pendant quatre jours après l’attaque et a perdu le contrôle de son bras gauche à la suite du coup de couteau.

« Les deux hommes et une femme se sont approchés de moi et deux hommes m’ont attaqué et m’ont poignardé au cou et à l’estomac, et ont couru et m’ont laissé là », a déclaré Crumbley.

Il a ajouté: «Je crois que c’était une attaque qui avait à voir avec la haine gay parce que, vous savez, je m’habille très femme et je suis une personne très franche.

Cependant, la police a déclaré qu’elle n’avait aucune raison de croire que Crumbley avait été ciblé en raison de sa sexualité ou parce qu’il était noir.

Anthony Crumbley insiste sur le fait que les coups de couteau brutaux étaient un «crime de haine gay».

Anthony Crumbley a depuis lancé un GoFundMe pour aider à couvrir ses factures médicales, recueillant déjà plus de 16 000 dollars.

Écrivant sur le GoFundMe, Crumbley a déclaré que les choses étaient «encore difficiles» pour lui et sa sœur depuis la mort de leur mère l’année dernière.

Il a qualifié l’attaque du 18 décembre de «crime de haine homosexuelle», notant que personne n’avait été arrêté pour l’attaque.

Un homme GAY BLACK a été poignardé et laissé dans un état critique il y a 8 jours suite à un crime de haine à Southie et bien sûr il n’y a aucune couverture en plus d’une vague déclaration disant: «La police a répondu à un appel au 911 vers 22h45 dans la région de West Broadway et F Street à South Boston » – Le Suprémaciste noir (@Big_Daddy_Vee) 27 décembre 2020

«J’ai peur de savoir honnêtement qu’ils sont toujours dans la rue et qu’ils pourraient me faire ça à tout moment», a-t-il écrit.

«Cette situation traumatisante m’a laissé sans espoir, après m’être réveillé après avoir été dans le coma pendant quatre jours à l’USI de Boston Medical et je suis toujours ici à l’USI en train d’écrire ceci.

Il a ajouté: «Je suis tellement reconnaissant d’être en vie et d’être ici pour que des gens formidables et extraordinaires m’entourent d’amour et d’espoir.»

L’ami de Crumbley, Victoria Hernandez, a partagé les détails de son histoire sur Twitter, exhortant les gens à prendre note de l’attaque.

«Un homme gay noir a été poignardé et laissé dans un état critique il y a huit jours suite à un crime de haine à Southie et bien sûr, il n’y a aucune couverture en plus d’une vague déclaration disant: ‘La police a répondu à un appel au 911 vers 22h45 dans la région de West Broadway et F Street dans le sud de Boston », a-t-elle tweeté.

La police de Boston a publié des images de vidéosurveillance de deux des suspects et fait appel à toute personne ayant des informations à se manifester.

Quiconque aux États-Unis souhaitant donner un pourboire à la police peut le faire en appelant CrimeStoppers Tip Line au 1 (800) -494-TIPS ou en envoyant le mot TIP au 27463.

RoseActualités a contacté le service de police de Boston pour commentaires.