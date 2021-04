Gavin Moore, le marionnettiste, met fin à l’exode du studio japonais alors que l’équipe se dissout

Et avec ça, Japan Studio n’est plus. Il y a eu une série d’histoires tristes autour de PlayStation cette année, mais la plus décevante de toutes est peut-être la dissolution du plus ancien studio de première partie du fabricant. La fermeture a abouti à un exode de talents, avec Gavin Moore étant le dernier départ très médiatisé.

Moore est peut-être mieux connu pour avoir dirigé le développement sur le marionnettiste sous-estimé irritant – sans doute l’un des jeux de plateforme les plus imaginatifs des dix dernières années. Plus récemment, il a travaillé en étroite collaboration avec Bluepoint sur le remake de Demon’s Souls, qui était bien sûr un titre de lancement clé pour la PlayStation 5.

«Après 24 ans chez Sony et 18 ans au Japon, hier était mon dernier jour à Japan Studio», a-t-il écrit sur Twitter. «Le grand esprit créatif et la camaraderie du studio me manqueront. Il est temps de rechercher de nouvelles opportunités passionnantes! »

PlayStation a perdu de sérieux talents ces derniers mois, Keiichiro Toyama étant également parti plus tôt dans l’année. À ce jour, Japan Studio n’est plus, avec le patron Nicolas Doucet devant ce qui reste sous le nom de Team ASOBI. Ce groupe se concentrera sur l’expansion de la série Astro Bot, vraisemblablement avec un nouveau jeu pour le casque PSVR de nouvelle génération de Sony.