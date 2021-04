Gaten Matazarro de Stranger Things est prêt pour un spin-off de Dustin et Steve

Alors que les fans attendent avec impatience le prochain épisode de Choses étranges, Gaten Matarazzo a une longueur d’avance et réfléchit à une éventuelle spin-off.

La star de 18 ans a taquiné la possibilité d’un autre spectacle avec son personnage Dustin Henderson et Steve Harrington (joué par Joe Keery), mais dit que cela ne pouvait pas être une série autonome.

Il a ensuite continué à élaborer, expliquant: «Comme un WandaVision quelque chose de type ou comme un truc de type série Web où sur YouTube, il y a des épisodes hebdomadaires de petits hijinks dans lesquels ils entrent, comme de temps en temps, comme une émission de sketchs. Ce serait génial. Vous rompez en quelque sorte ce format … Je ne sais pas si une retombée de la série complète de Dustin et Steve est viable. Que vont-ils faire pendant toute une saison, rien qu’ils? »

Il semble que c’est quelque chose Choses étranges les mordus seraient à bord avec, comme une personne a tweeté: « Je regarderais totalement un retombées de Dustin et Steve. #StrangerThings. «

Un autre a ajouté: « Je veut un Choses étranges retombées c’est à peu près Dustin, Steve et Robin résolvant des mystères. «

Je regarderais totalement un spin-off de Stranger Things avec la troupe Scoops ou juste Steve et Dustin ou Steve et Robin. Comme, totalement. – Denise ♕ (@thedenisecarla) 12 juillet 2019

Pétition pour faire tourner des choses étranges avec Dustin, Steve et Robin. Intitulé « Aventures de la troupe de scoop » # StrangerThings3 – Adammansxll (@ adammansell01) 28 juillet 2019

Bien qu’il n’y ait pas de plans pour une telle chose pour le moment, cela vaut la peine de revenir sur la saison 4 qui n’a pas de date de sortie pour le moment mais qui est beaucoup plus proche.

Parlant de la saison à venir, Matarazzo a affirmé que c’était la plus effrayante à ce jour pour l’émission de science -fiction épique.

S’adressant à nous chaque semaine, l’enfant star a déclaré: « Ouais. Je pense que la plupart diraient probablement que c’est le plus effrayant [season] sur les trois précédents, que j’adore parce que c’est très amusant à filmer. «

Bien qu’il admette que le tournage de toutes ces scènes sombres et piquantes est assez intense, l’acteur dit qu’il y a une atmosphère vraiment amusante sur le plateau en ce moment.

Il a poursuivi: «Nous n’avons pas à faire trop d’efforts. Nous nous aimons, ce qui est toujours un plus.

« En plus d’avoir beaucoup de trucs lourds et sombres dans la série, il est entouré de beaucoup de légèreté [and] une bonne quantité de comédie. Nous nous amusons généralement sur le plateau. «