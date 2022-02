Gaten Matarazzo se souvient qu’on lui a dit que des choses plus étranges n’obtiendraient pas la deuxième saison

Avec Choses étranges la saison quatre arrive, il est difficile de croire que la série n’aurait pu durer qu’une seule saison. Cependant, la star Gaten Matarazzo a récemment rappelé comment on lui avait dit, à lui et au reste de la distribution, de « profiter de ça pendant que ça dure », car personne ne pensait que la série serait commandée pour une deuxième saison. Maintenant, l’émission est l’une des plus grandes séries originales de l’histoire de Netflix, étant un succès auprès du public et des critiques, et se dirige vers sa conclusion ultime au cours des deux dernières saisons.

Créé par les frères Duffer, Choses étranges est quelque chose tout droit sorti des années 80, à la fois avec la chronologie dans laquelle il se déroule et l’ambiance générale de l’histoire, qui est essentiellement arrachée aux pages du pic Stephen King, avec un peu de chaque franchise de science-fiction et d’horreur jetée pour bonne mesure. Le résultat est quelque chose qui est instantanément familier, mais avec suffisamment de rebondissements, de virages et de moments dévastateurs pour ramener les fans encore et encore. Centré sur l’histoire d’Eleven, jouée par Millie Bobby Brown, une jeune fille aux capacités surnaturelles qui échappe à une institution déterminée à se lancer dans des choses qui devraient être laissées seules, et s’associe à un groupe d’enfants, dont Dustin Henderson de Matarazzo et Finn Wolfhard. Mike pour éliminer les méchants et sauver le monde dans le processus.

FILM VIDÉO DU JOUR

S’exprimant sur le À l’intérieur de toi par Michael Rosenbaum podcast, Matarazzo a évoqué ses souvenirs de travail sur la première saison de la série, y compris lorsque les acteurs se sont tous réunis pour voir un premier montage de la série et ont été avertis de ne pas trop en attendre. Il a dit:

« Il y a cette arrière-salle où ils tiennent maintenant tous les costumes des acteurs de fond, mais à l’époque c’était une petite pièce vide. Ils ont apporté une télévision rinky-dink et un lecteur DVD et DVD ordinaire avec un premier montage du premier épisode de la série. Une grande partie du montage n’était pas terminée. Il y avait des plans avec l’écran vert, mais ils avaient de la musique assemblée. Nous étions tous là ce jour-là, et nous nous sommes assis et l’avons regardé et je me souviens de chaque instant jusqu’à ce jour. Après avoir travaillé pendant sept mois dessus, nous n’avions rien vu de ce que nous avions fait et nous n’avions aucune assurance que cela allait être génial, en fait, on nous disait « profitez-en tant que ça dure parce que ça ne va probablement pas être une saison deux.’ Mais nous l’avons regardé et nous nous sommes dit ‘d’accord, nous sommes entre de bonnes mains.’

La saison 4 de Stranger Things est si grosse qu’elle est divisée en deux parties





Netflix

Lorsque Netflix a annoncé que la nouvelle saison de Choses étranges arrivait cet été, personne ne s’attendait à ce qu’il vienne en deux parties. Il semble qu’alors que la série se dirige vers sa conclusion dans la saison cinq, il y a plus qu’assez d’histoire pour en faire la plus grande saison à ce jour. Les Duffer Brothers ont annoncé que la nouvelle saison serait l’avant-dernière, mais voulaient s’assurer que les fans savaient qu’il y avait encore beaucoup d’horreur, de sensations fortes et de larmes à venir alors qu’ils se dirigeaient vers la fin.

« Il y a sept ans, nous avons planifié l’arc complet de l’histoire de Stranger Things. À l’époque, nous avions prédit que l’histoire durerait quatre ou cinq saisons. Il s’est avéré trop grand pour être raconté en quatre, mais – – comme vous le verrez bientôt par vous-mêmes – – nous nous précipitons maintenant vers notre finale. La saison 4 sera l’avant-dernière saison; la saison 5 sera la dernière. Il y a encore beaucoup d’histoires passionnantes à raconter dans le monde de Stranger Things ; de nouveaux mystères, de nouvelles aventures, de nouveaux héros inattendus. Mais d’abord, nous espérons que vous resterez avec nous alors que nous terminons cette histoire d’une fille puissante nommée Eleven et de ses amis courageux, d’un chef de police brisé et d’une mère féroce, d’une petite ville appelée Hawkins et d’une dimension alternative connue uniquement sous le nom de Upside Vers le bas. Comme toujours, nous vous sommes reconnaissants de votre patience et de votre soutien.

Alors que l’émission phare touche à sa fin, il ne fait aucun doute que des retombées sont déjà en développement, et comme toute franchise populaire tant que les téléspectateurs sont intéressés, il y aura quelqu’un qui sera prêt à le faire. Avec un certain nombre de romans liés ayant déjà été publiés, il y a beaucoup à explorer dans le Choses étranges univers, et il ne faudra pas longtemps avant que nous commencions à en voir une partie tomber sur le brochet.





David Harbour a failli perdre son rôle dans Stranger Things au profit d’une « grande star de cinéma » Il est difficile d’imaginer Stranger Things sans David Harbour dans le rôle de Jim Hopper, mais selon l’acteur, il a presque raté le rôle de quelqu’un d’autre.

Lire la suite





A propos de l’auteur