Gaten Matarazzo dit que la saison 4 de Stranger Things est «  la plus effrayante  » à ce jour

Tout le monde attend avec impatience que Netflix révèle quand nous pouvons nous attendre à voir le prochain épisode de Choses étranges.

Pendant que nous nous asseyons et tournons nos pouces sur cette nouvelle, nous avons reçu notre plus grande indication que la saison quatre va être incroyable.

Gaten Matarazzo, qui joue Dustin Henderson dans l’émission télévisée épique de science-fiction Netflix, estime que la saison à venir sera la plus effrayante de la série à ce jour.

S’adressant à nous chaque semaine, l’enfant star a déclaré: « Ouais. Je pense que la plupart diront probablement que c’est le plus effrayant [season] sur les trois précédents, que j’adore car c’est très amusant à filmer. »

Crédit: Netflix

Bien qu’il admette que le tournage de toutes ces scènes sombres et piquantes est assez intense, l’acteur dit qu’il y a une atmosphère vraiment amusante sur le plateau en ce moment.

Il a poursuivi: «Nous n’avons pas à faire trop d’efforts. Nous nous aimons, ce qui est toujours un plus.

« En plus d’avoir beaucoup de trucs lourds et sombres dans la série, il est entouré de beaucoup de légèreté [and] une bonne quantité de comédie. Nous nous amusons généralement sur le plateau. »

Des images du tournage de la saison quatre ont été divulguées en octobre de l’année dernière et ont montré que le casting épique était coincé dans leurs nouvelles scènes.

Le tournage avait déjà commencé avant que la production ne soit arrêtée en mars en raison de la première vague de la pandémie Covid-19. Il a repris en octobre avec Nancy Wheeler – jouée par Natalia Dyer – Max (Sadie Sink) et Dustin (Gaten Matarazzo) précédemment repérés sur le plateau. A lire : Nicola Adams et son Ella Baig disent qu'ils ne seront pas frappés par une `` malédiction stricte ''

Crédits: Backgrid

Les dernières photos montraient les personnages Max et Dustin rejoints par Steve (Joe Keery) et Robin (Maya Hawke) alors qu’ils traînaient ensemble dans un magasin de vidéos. C’est la première fois que nous avons un aperçu du gang à nouveau réuni.

Les membres de la distribution ont été vus sur des plans quittant le magasin de vidéos et ont été aperçus en train de faire le tour de la route sur leurs vélos – bien que le duo semblait plutôt sombre. Sur ce que nous ne pouvons que spéculer bien que peut-être l’absence de Will Byers et Eleven pourrait jouer un rôle.

Robin a également été vu sortir en trombe d’un magasin et semblait tout aussi malheureux, vêtu d’un pantalon taille haute, d’une chemise à carreaux, d’une cravate et d’un converse.

Crédits: Backgrid

Alors que savons-nous d’autre Choses étranges Saison 4? Pas encore trop, bien que la salle des scénaristes officiels de la série vienne de révéler deux titres d’épisode: l’épisode deux s’appellera « Tick Tok, Mr Clock » et l’épisode trois s’intitule « You Snooze, You Lose » dans ce qui est clairement une référence à le temps presse.

Nous savions déjà aussi que l’épisode 1 devait s’appeler «The Hellfire Club», le gang affichant une photo de la couverture du scénario.

Ailleurs, apparemment, quatre nouveaux personnages viendront à Hawkins, probablement liés à Jim Hopper (joué par David Harbour).