Gaslit, Lost in Tokyo et StarzPlay premières pour mai 2022

StarzPlay se prépare pour un mois de mai fort avec des sorties importantes qui visent à attirer des abonnements et à se positionner sur le marché.

StarzPlay est l’un des principaux acteurs du « La guerre des flux » qui parvient à évoluer dans un marché super concurrentiel qui compte des entreprises de l’ampleur de Netflix Oui Disney+ comme concurrence directe et obligent la plateforme à préparer mois après mois des contenus intéressants pour son catalogue qui est mis à jour dans le but de s’améliorer et d’obtenir de nouveaux abonnements.

Ils ont tous quelque chose à voir avec l’offre de StarzPlay qui ne se limite pas à un seul public mais cherche à capter des publics hétérogènes et ainsi faire le saut de qualité que le service recherche. Mai est présenté comme un mois important en termes de sorties et dans Spoiler nous avançons tout ce qu’il a de nouveau StarzPlay dans le mois à venir. Attention!

+Série

– Au gaz | 24 avril

Nouveaux épisodes tous les dimanches de mai

Une version moderne du scandale du Watergate qui se concentre sur les histoires inédites et les personnages oubliés du scandale, des sous-fifres maladroits et opportunistes de Nixon aux fanatiques dérangés qui ont aidé à commettre ses crimes et aux dénonciateurs tragiques. Avec Julia Roberts.

+Films

– Perdu à Tokyo | 1 mai

Bob est une star de cinéma vieillissante en ville pour tourner une publicité, tandis que Charlotte est une jeune femme accompagnant son mari bourreau de travail. Ensemble, Bob et Charlotte développent un lien très spécial, qui peut être parfois romantique ou une belle amitié à d’autres moments.

– Bons voisins | 1 mai

Lorsque Mac et Kelly découvrent que leurs nouveaux voisins sont une fraternité universitaire, dirigée par le président charismatique Teddy Sanders, ils essaient de jouer le jeu et de tirer le meilleur parti d’une situation délicate qui les amènera à faire les choses les plus inattendues pour un couple qui n’est plus appartient à l’université. Rires garantis !

– Les Illusionnistes 2 | 1 mai

Les Four Horsemen refont surface et sont recrutés de force par un génie de la technologie pour réussir leur braquage le plus difficile à ce jour. Ces illusionnistes qui ont marqué une époque continueront d’étonner par leurs incroyables ruses pour dérouter ceux qui se croient à l’abri de leurs intentions.

