Gary Oldman prend sa retraite après avoir mis fin à la série Slow Horses

l’acteur mythique Gary Oldman vient de déclarer qu’il pourrait prendre sa retraite d’acteur après avoir terminé sa course actuelle sur la série Apple TV +, »Chevaux lents ». Dans une interview, Oldman a admis qu’il avait actuellement d’autres intérêts sur lesquels il aimerait se concentrer hors caméra.

« J’ai eu une carrière enviable, mais les carrières échouent, et j’ai d’autres choses qui m’intéressent en plus d’agir », a-t-il déclaré. « Quand tu es jeune, tu penses que tu vas pouvoir tout faire, puis les années passent. » L’homme de 64 ans a déclaré qu’il ne voulait pas être un acteur actif à 80 ans, c’est pourquoi il se voit prendre sa retraite après la fin de « Slow Horses ».

Dans la série, Oldman incarne Jackson Lamb, un officier du renseignement expérimenté mais souvent ivre qui est à la tête d’une institution ignorée. La première saison a été créée en avril 2022 sur Apple TV +, avec sa deuxième saison en première le 2 décembre.

Avant ce qui pourrait être sa retraite officielle, Oldman apparaîtra dans au moins deux autres saisons de « Slow Horses », qui ont déjà été confirmées par Apple TV+ et mettront en vedette la participation de l’acteur.

En dehors de la télévision, Oldman a eu une carrière extraordinaire dans le cinéma, où il a joué des rôles emblématiques dans des projets tels que le »Harry Potter » et la » trilogieChevalier noir ». Il a également remporté l’Oscar du meilleur acteur en 2018 pour son interprétation de Winston Churchill dans le drame de la Seconde Guerre mondiale « Darkest Hour ».

De même, l’acteur reviendra sur grand écran en 2023 avec »Oppenheimer », un film à venir où il rencontrera le réalisateur Christophe Nolan. L’histoire suit J. Robert Oppenheimer, joué par Cillian Murphy, connu comme le « père de la bombe atomique », qui a joué un rôle déterminant dans le développement des premières armes nucléaires dans le cadre du projet Manhattan pendant la Seconde Guerre mondiale.

En plus de Murphy et Oldman, » Oppenheimer » présente un casting de stars qui comprend Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Florence Pugh et Rami Malek.

La saison 2 de »Slow Horses » sera diffusée sur Apple TV+ le 2 décembre.