Gary Oldman aborde la question la plus controversée entourant Mank de Netflix

Dans le dernier film de David Fincher Mank, nous voyons les circonstances entourant la création de l’un des plus grands films de tous les temps, le classique de 1941 d’Orson Welles Citoyen Kane. Mank s’interroge sur la portée de l’implication d’Orson Welles dans son film déterminant la carrière et si son écrivain Herman J. Mankiewicz, interprété par Gary Oldman, mérite plus de crédit pour la façon dont le film s’est déroulé. Dans une interview avec Deadline, Oldman a partagé ses réflexions sur qui mérite une plus grande gloire pour Citoyen Kane.

« C’est un peu effronté de Mankiewicz [to hand in a first draft of Citizen Kane that is 325 pages long] parce qu’il était un ancien dans ce domaine. Il avait écrit de nombreux scripts. Il était essentiellement un médecin de scénario. C’était quelqu’un, si un script ne fonctionnait pas, quelqu’un au studio disait, ici, jetait ça à Mankiewicz et lui faisait passer sa machine à écrire, voyait ce qu’il pouvait trouver. Voyez s’il peut nous donner quelques lignes accrocheuses, nous avons besoin de quelques lignes amusantes, vous savez, « Donnez-le à Herman. » Donc, il faisait ça depuis longtemps et il savait que les films tournaient à 73 minutes, 86 minutes à cette époque, alors remettre un premier brouillon de 325 pages, je veux dire, c’est une sorte de Fuck you à l’époque , et il l’a remis. «

Tandis que Citoyen Kane facture Welles en tant qu’acteur principal, réalisateur et producteur, le crédit d’écriture du film reposait également au départ uniquement sur Welles. Après que Mankiewicz ait déposé une plainte officielle auprès de la Screen Writers Guild, il a gagné l’affaire et a reçu un crédit de co-écriture pour le film. Welles lui-même a contré les affirmations à l’époque selon lesquelles il était injuste envers Mankiewicz en affirmant que « à la fin, naturellement, c’est moi qui faisais la photo, après tout – qui devait prendre les décisions. J’ai utilisé ce que je voulais de Mank’s et, à tort ou à raison, j’ai gardé ce que j’aimais. » Mais Gary Oldman pense que Welles tentait délibérément de minimiser le rôle de Mank dans la création du film pour lequel il est le plus connu à ce jour.

« [The story] était là et Mank a livré [the script] que Welles a rogné. Oui, il n’avait pas de crédit d’écriture au départ car Welles avait besoin d’un filet de sécurité. Il savait que Mank était le gars pour le travail, mais il connaissait aussi la réputation de Mank, et allait-il être le Mank qui a relevé le défi et a réussi ou allait-il être le Mank ivre qui ne pourrait pas livrer ou vient de plier sa machine à écrire et de revenir sur le projet? Donc, il avait besoin, et je pense qu’au départ dans le contrat, il avait besoin de ce filet de sécurité. Mank l’a pris, ou il l’a présenté à l’arbitrage, puis l’a retiré, toute cette question de titre / crédit, et comme vous le savez, à la fin, Welles a encerclé son nom et a dessiné une flèche. C’était Orson Welles, Herman J. Mankiewicz, et il a juste encerclé le nom de Mankiewicz et a dessiné une flèche, lui donnant en gros le dessus, la facturation en haut, mais je pense, oui, tout était là.

Réalisé par David Fincher, Mank met en vedette Gary Oldman, Tom Burke, Amanda Seyfried, Lily Collins, Tuppence Middleton, Arliss Howard et Charles Dance. Le film est arrivé dans les salles le vendredi 13 novembre et a fait ses débuts sur Netflix le vendredi 4 décembre. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois à Deadline.

