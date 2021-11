Gary Lineker accueille un deuxième réfugié dans sa maison à Surrey

Lineker a parlé avec passion de son désir d’aider les réfugiés et les personnes dans le besoin, et veut utiliser ses ressources considérables pour faire du bien, en choisissant d’aider ceux qui fuient la terreur et le mal.

« J’ai rencontré des dizaines de jeunes réfugiés grâce à des programmes de football et ce sont vraiment des enfants adorables et ils apprécient toute aide qu’ils peuvent obtenir.

« Imaginez si c’était Londres qui était bombardée et que nous devions fuir quelque part et que personne ne vous accepterait et personne ne voudrait de nous et tout le monde vous détesterait. »