Garfield Casting News a des fans qui veulent que Bill Murray reprenne le rôle

On sait maintenant que Chris Pratt exprimera Garfield dans un tout nouveau film d’animation, et cela a laissé de nombreux Bill Murray fans mécontents. Ce nouveau film sera animé et n’est pas lié aux deux films d’action réelle mettant en vedette Murray dans la voix de Garfield. Comme Murray n’a pas caché le fait qu’il n’aime pas ces films, il semble peu probable qu’il veuille revoir le personnage, même si cela n’a pas empêché les fans en ligne d’appeler à ce que cela se produise.

« Je pense honnêtement que Bill Murray devrait avoir un coup de plus », comme le dit un fan. « Les films d’action en direct n’étaient qu’horribles à cause du scénario et de la réalisation, mais Bill l’a quand même tué comme Garfield. »

Je pense honnêtement que Bill Murray devrait avoir une chance de plus. Les films d’action en direct n’étaient qu’horribles à cause du scénario et de la réalisation, mais Bill l’a quand même tué en tant que Garfield. https://t.co/EAUImnnlo6 — Slim, le GOAT 🐐 🔞(comms open 0/9) (@Slim_DaddE) 1er novembre 2021

« Chris Pratt ne peut pas battre Bill Murray dans le rôle de Garfield imo, le manque d’énergie que Murray a apporté au rôle était ICONIQUE », écrit un autre fan.

Chris Pratt ne peut pas battre Bill Murray dans le rôle de Garfield imo, le manque d’énergie que Murray a apporté au rôle était ICONIQUE pic.twitter.com/Ag6vU7GEbW – Nick (@NickDe1994) 1er novembre 2021

Et un autre tweet dit: « Non. Nuh-uh. Négatif. Pas de bueno. Passe difficile. Je me fiche de ce que vous devez payer ou promettre, récupérez Bill Murray. »

Non. Non. Négatif. Pas de bueno. Passe difficile. Je me fiche de ce que vous devez lui payer ou lui promettre, récupérez Bill Murray. https://t.co/KF12TuiTN2 – Le gars qui crie au visage (@screamfaceguy) 1er novembre 2021

Peter Hewitt a réalisé Garfield : le film qui a été écrit par Joel Cohen et Alec Sokolow. Bill Murray a révélé plus tard dans une interview à GQ qu’il n’avait accepté le rôle que parce qu’il avait entendu le nom de Joel Cohen et qu’il a supposé qu’il s’agissait de l’un des frères Coen, Joel Coen, dont le nom est très similaire. Murray affirme qu’il n’a su qu’après le tournage du film et qu’il a commencé à enregistrer ses lignes que quelque chose n’allait pas. À ce moment-là, il était trop tard pour revenir en arrière, mais au moins Murray n’a pas été vraiment surpris lorsque le film a été bombardé de critiques.

Peut-être que le chèque de paie a tout amélioré, car Murray a repris le rôle de la suite Garfield : Une histoire de deux chatons. Bien que techniquement toujours un succès financier au box-office, son accueil auprès des critiques et des téléspectateurs a été catastrophique. Ces jours-ci, Murray considère les deux films comme des embarras de sa carrière, les utilisant pour faire des blagues à l’occasion. Cela comprend une scène dans le pays des zombies où il nomme Garfield comme son plus grand regret. Murray s’est moqué davantage du cinéma en apparaissant comme lui-même faisant la promotion Garfield 3 dans une scène pour Zombieland : appuyez deux fois.

Chris Pratt a également fait des vagues ces derniers temps avec la nouvelle qu’il exprimera Mario dans un film d’animation super Mario Bros. film. De même, cela a généré des réactions négatives auprès des fans de Nintendo, car beaucoup ont estimé que l’acteur de longue date de Mario, Charles Martinet, devrait également pouvoir le jouer dans le film. Il a été rapporté que Martinet figurera dans le film dans un rôle anonyme, il sera donc toujours impliqué d’une manière ou d’une autre. Pratt a exprimé son propre choc au sujet du casting dans une vidéo publiée sur Instagram à l’époque.

Ce nouveau film de Garfield est écrit par David Reynolds (Le monde de nemo) et réalisé par Mark Dindal (Petit poulet). Pour l’instant, seul Chris Pratt a été annoncé pour le casting vocal. Une date de sortie n’a pas encore été fixée. Vous pouvez voir ce que d’autres fans disent des nouvelles du casting ci-dessous.

Les faits. Bill Murray sera toujours Garfield. pic.twitter.com/oT7xXwIKtB – Le Jedi de l’Ombre (@Captain63857795) 1er novembre 2021

J’aurais réutilisé Bill Murray mais d’accord,

Chris Pratt encore pic.twitter.com/4RVbQ5jzIc – Frankie Dankie (@Demonic_Frankie) 1er novembre 2021

Bill Murray a fait un travail à moitié idiot en tant que Garfield, mais je prendrais son Garfield sur le moins bon Chris d’Hollywood. – MJ Rios (@Mujaki) 1er novembre 2021

NON NON NON NON NON VOUS RAT FUCKERS OBTENEZ BILL MURRAY SI VOUS ALLEZ FAIRE GARFIELD https://t.co/0vvqTCvj1h – Levi #Bondsweep (@Ml6007) 1er novembre 2021

ils devraient trouver quelqu’un de bien comme Bill Murray !!! https://t.co/iqbHbgYKlQ – Ryan Létourneau (@Northernlion) 1er novembre 2021

SEULEMENT. LOUER. RÉEL. QUALIFIÉ. ET COMPÉTENT. ACTEURS DE VOIX. (Ou ramenez Bill Murray.) https://t.co/RZNj4nSU3a – Christina Mijares-Doung (@ChristinaDrawin) 1er novembre 2021

