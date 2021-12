Gareth Edwards discute de Rogue One: A Star Wars Story à l’occasion de son cinquième anniversaire

Cela fait cinq ans que Gareth Edwards a apporté Rogue One : Une histoire de Star Wars au grand écran, qui était généralement considéré comme l’un des meilleurs Guerres des étoiles films sortis depuis la fin de la trilogie originale au début des années 80. Avec sa recréation CGI de Peter Cushing et Carrie Fisher en tant que Grand Moff Tarkin et Princess Leia respectivement, et la décision de tuer les personnages principaux à la fin du film, il y aurait toujours des controverses autour de la préquelle, mais Edwards toujours s’en tient à tout, et avec raison car Voleur un est devenu un hit d’un milliard de dollars et a atterri à la fois auprès des critiques et du public.

Voleur un était le premier film dérivé à venir avec le tag « A Star Wars Story », et devait à l’origine être suivi d’un certain nombre d’autres fonctionnalités jusqu’à ce que Solo : Une histoire de Star Wars n’a pas réussi à atteindre la cible et a été à la fois un échec critique et financier. Au lieu de cela, bon nombre de ces idées ont été purement et simplement abandonnées ou adaptées des années plus tard, comme le film Obi-Wan Kenobi qui est maintenant une série Disney + à la place. Alors quand il s’agit de Voleur un, il est maintenant seul et contrairement à la plupart des Guerres des étoiles les films ne se préoccupaient pas d’organiser de futures sorties pour le casting.

« Les choses ont plus de valeur lorsqu’elles n’existent que pendant un bref instant, et ce n’est pas quelque chose sur quoi on peut toujours revenir. J’ai l’impression que le fait qu’ils ont tout fait – ces personnages se sont réunis et ne peuvent plus se réunir, vraiment, de la même manière, a probablement aidé le film d’une manière ou d’une autre », a déclaré Edwards. StarWars.com.





En ce qui concerne l’autre grand sujet de discussion sur le film, Edwards a révélé que l’apparition d’un Peter Cushing recréé numériquement dans le rôle de Grand Moff Tarkin était quelque chose qui ne s’était presque pas produit, et il n’était pas tout à fait sûr si c’était le cas. aller travailler ou pas. Guy Henry a « joué » le personnage sur le plateau, et pour cela, Edwards a dû lui donner tout le crédit.

« Nous avons eu de la chance avec Guy Henry. C’était l’acteur qui jouait Tarkin pour nous, avec tous les points sur son visage et tout. Quand je suis allé lui parler et le rencontrer pour essayer de le convaincre, c’était une demande étrange pour un acteur. En gros, vous dites : ‘Pouvez-vous être dans notre film, mais pouvons-nous vous remplacer par un autre acteur et que personne ne sache que vous avez fait ça ?’ Vous l’imaginez en train de dire un truc du genre « qu’est-ce que j’y gagne ». Mais il a dit : ‘Tu sais quoi, Gareth ? Si vous aviez dit n’importe quel autre acteur dans l’histoire du cinéma, je dirais non, mais Peter Cushing était la raison [I’m an actor].’ Cet acteur, Guy Henry, son premier rôle à la télévision jouait Sherlock Holmes. Il a donc regardé tout Sherlock Holmes, la version de Peter Cushing de Sherlock Holmes, et a en quelque sorte commencé à l’imiter au début de sa carrière. C’est un peu coincé, je pense. Il l’a toujours tenu en haute estime également. Nous avons donc eu de la chance avec lui, il avait les mêmes manières dans ses performances.

Tandis que Rogue One : Une histoire de Star Wars peut être un brillant exemple comme l’un des meilleurs Guerres des étoiles spin-off de la dernière décennie, c’est ce qui arrive dans les prochaines années qui enthousiasme les fans Le livre de Boba Fett arriver avant la fin de l’année, et Obi Wan Kenobi, saison 3 de Le Mandalorien et plus arrivant en 2022.





