Garena Free Fire échanger des codes gratuits 19 mai 2021

Pendentif en or avec pierres de naissance mai

Ce pendentif émeraude (hors collier) est la pierre de naissance de mai. Le pendentif est en or jaune 14 carats, pèse environ 0,9 gramme et est serti de 18 émeraudes et de 19 diamants taille brillant pour un poids total de 0,09 ct. Le pendentif a une longueur de 2,1 cm et une largeur de 1,4 cm. Les bijoux Birthstones sont sertis de pierres de lune, chacune ayant une signification et une force particulières. L'émeraude représente la puissance, l'espoir et le printemps, le vert récurrent après l'hiver. Détails de la pierre: 18 émeraudes, poids: 0,23 ct, 19 diamants taille brillant, poids: 0,09 ct, couleur: wesselton (H), qualité: petites inclusions (SI).