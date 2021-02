Garena Free Fire annonce un crossover avec « Attack On Titan »

Le jeudi 4 février, le nouveau actualisation de Feu libre, qui a introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités pour maintenir l’attrait du jeu. Maintenant le collaboration le plus roman dudit jeu Bataille royale ce sera un avec « Attack On Titan ».

Le réseau social de « Garena Free Fire » officialisé cette collaboration via son Instagram du Brésil.

«Il y aura une collaboration mondiale avec Kodansha pour apporter le contenu d’Attack On Titan à Free Fire. Le crossover rassemble l’une des séries animées japonaises modernes les plus reconnues et l’un des jeux mobiles les plus populaires au monde. #EntregenYourHearts ».