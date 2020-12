Garena Free Fire annonce les notes de mise à jour de la mise à jour du 8 décembre, avec une meilleure mise en relation

Feu libreLa mise à niveau de l’OB25 est lancée demain. Garena est passé à l’esprit pour Operation Chrono aujourd’hui dans un article, validant plusieurs des nouveaux attributs ainsi que des modifications relatives au jeu vidéo. Le Vector est la toute nouvelle fonction de la mise à niveau.

La plus grande fuite concernant la mise à niveau de l’OB25 est la toute nouvelle personnalité motivée par Cristiano Ronaldo. Les détails selon lesquels CR7 finira certainement par être Chrono dans le combat royal n’ont en fait toujours pas été validés.

Terminez la légende. #OperationChrono est presque là. Encore un jour jusqu’à ce que tout soit révélé. pic.twitter.com/zYCw014Zf0 – Free Fire North America (@FreeFire_NA) 7 décembre 2020

Le message a révélé que la période 4 du paramètre Bomb Squad Classé débutera certainement le 8 décembre. Si un joueur obtient 3 or ou plus, il fera certainement la chose unique de la période, un P90 or.

Une toute nouvelle arme sera certainement présentée à Feu libre avec Operation Chrono. L’outil Vector sera certainement proposé dans les paramètres Classic et Bomb Squad, et inclura certainement un tout nouvel attribut: le paramètre akimbo, qui équipe 2 vecteurs dans chaque main en même temps. Sa longue matrice n’est pas la meilleure, mais ses brefs dommages peuvent être dangereux.

Diverses autres armes subiront certainement des ajustements avec l’arrivée de la mise à niveau OB25. Le M481 a obtenu un peu de dégâts et aussi de la variété, tout en ayant également un recul réduit.

Le tout nouvel animal de compagnie de la famille ainsi que 2 autres personnalités toutes nouvelles prévues pour la mise à niveau n’ont pas été abordés dans les notes ponctuelles d’Opération Chrono.

Quelques autres corrections de bogues ont également été abordées dans ce patch. À savoir:

Optimisation de la caméra d’abattage en mode classique

Optimisation des pneus dans le jeu pour que les joueurs puissent mieux contrôler leurs mouvements

Les joueurs peuvent à nouveau suivre le leader du saut

La plupart des armes secondaires apparaîtront sur les modèles des joueurs

Selon leur blog officiel, la nouvelle saison débutera le 8 décembre. Le battage médiatique comprend également: «La saison 4 de CS Classé arrive! Atteignez le rang Or III ou plus et gagnez l’objet classé spécial – le Golden P90! » Parallèlement à la nouvelle saison, les développeurs promettent un nouveau moteur de recherche de correspondance meilleur pour le jeu.

Cette itération vise à améliorer la qualité des jeux. «Dans cette nouvelle saison, les équipes prêtes seront opposées» et ces équipes seront plus équilibrées dans le matchmaking après que la mise à jour arrive sur les serveurs en direct. Espérons que cela incitera leurs fans à faire des jeux plus compétitifs et à gravir les échelons.

Garena Feu libre est disponible sur les appareils Android et iOS.